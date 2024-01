It Ends With Us: nuova data d’uscita per il film

It Ends With Us cambia data d’uscita. Il film con protagonisti Blake Lively e Justin Baldoni slitta dal 9 febbraio al 21 giugno a causa dei ritardi nella produzione dovuti agli scioperi di attori e sceneggiatori. Ecco tutto quello che sappiamo sul film tratto dal romanzo di Colleen Hoover.

It Ends With Us: cambia data

La pellicola tratta dall’omonimo romanzo di Colleen Hoover ha ricominciato qualche settimana fa le sue riprese in quel di Newport. Anche se la situazione non sembra affatto migliorata, almeno secondo i fan, dopo lo stop. I costumi ed il cast scelto continuano a non convincere ma la produzione non ha intenzione di tornare sui suoi passi.

Una cosa però è cambiata rispetto al progetto originario. Prima dello stop alle riprese il film sarebbe dovuto uscire nelle sale americane il 9 febbraio 2024. Come avrete capito al momento è impossibile mantenere la medesima data dato che le riprese sono ancora pienamente in corso e non termineranno tanto presto. La pellicola debutterà nei cinema americani precisamente il 21 giugno 2024. Ancora non sappiamo nulla in merito ad una distribuzione italiana, confidiamo comunque che il film arrivi anche nel nostro paese.

Al momento le riprese sono in corso a Newport e si sposteranno presto a Jersey City e successivamente verso una meta non ancora resa nota. Per ogni aggiornamento in merito al film vi consigliano di seguirci.

