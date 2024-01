It Ends With Us: le riprese del film sono ricominciate

Le riprese del film It Ends With Us, pellicola tratta dal romanzo di Colleen Hoover, sono ricominciate ma pare che la situazione non sia affatto migliorata dopo lo stop. Ecco tutte le novità in merito al film.

It Ends With Us: ricominciate le riprese del film

Il film tratto dall’omonimo libro di Colleen Hoover che vedrà nei panni di Lily e Ryle i controversi volti di Blake Lively e Justin Baldoni, ha già suscitato tante polemiche da parte dei fan del romanzo. Praticamente le discussioni sono partite fin dall’annuncio del cast.

Come vi avevamo già ricordato, le polemiche riguardano la scelta dei volti da associare ai personaggi. Gli attori sono sensibilmente più grandi rispetto ai loro corrispettivi cartacei ma le controversie maggiori ora riguardano la scelta dei costumi. Gli outfit scelti per il personaggio di Lily sono “a dir poco raccapriccianti” e “totalmente fuori linea con il personaggio”, a detta di molti fan

Se in tanti speravano che lo sciopero di attori e sceneggiatori avrebbe consentito alla troupe di ritornare su i suoi passi ed aggiustando qualcosina in corsa, dalle immagini scattate dal set di Newport parrebbe di no. Anzi la situazione sembra peggiorata. Lasciamo giudicare a voi da questi scatti che mostrano gli abiti della nostra futura Lily.

Al momento le riprese sono in corso a Newport e si sposteranno presto a Jersey City e successivamente verso una meta non ancora resa nota.

Sicuramente il film non uscirà più nelle sale il 9 febbraio come era stato originariamente previsto, dato che le riprese sono ancora in corso e pare non termineranno proprio a breve. Possiamo sperare di vedere comunque il film al cinema entro il 2024 ma la nuova data non è ancora stata resa nota.

Noi ammettiamo di non essere molto fiduciosi per la riuscita dell’adattamento ma siamo pronte a ricrederci. Voi?

