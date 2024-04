It Ends With Us è stato rinviato

Il film di It Ends With Us è stato rimandato: non uscirà più a giugno ma sappiamo già la nuova data. Ecco tutto quello che dovete sapere, compresi i motivi del rinvio e quando potremo vedere il trailer.

It Ends With Us: la nuova data d’uscita

Noi ce lo appettavamo perchè mancavano circa due mesi al debutto del film al cinema ed ancora non era stato distribuito alcun trailer. La cosa non prometteva affatto bene. Infatti è stato annunciato che la pellicola che andrà a trasporre sul grande schermo il romanzo di Colleen Hoover ha ora una nuova data d’uscita e sarà sempre in estate. Dal 21 giugno il film slitta al 9 agosto. Ma sapete il perchè?

Formalmente perchè secondo Sony la nuova data sarebbe all’interno di una migliore finestra di mercato per il film, che si andrebbe a scontare nelle sale con Borderlands , Ttap e The Fire Inside metre a giugno, tra serie tv e cinema, la concorrenza sarebbe stata decisame più complicata.

Ma sapete quali sono per i noi i veri motivi? Le riprese aggiuntive del film sono finite a fine febbraio, a causa di sciopero di attori e sceneggiatori che hanno reso la produzione della pellicola leggermente travagliata. Infatti, questo è il secondo rinvio per il film che in origine sarebbe dovuto uscire il 9 febbraio scorso. Insomma il motivo del rinvio è legato al fatto che il film ancora non è pronto ed a quanto pare nemmeno i materiali promozionali. Forse la major non è soddisfatta del risultato finale? Magari il film non è venduto come speravano. Oppure il montaggio non è ancora terminato? Insomma il trailer potrebbe non essere pronto.

Ad ogni modo questa totale assenza di materiale promozionale per il film non è affatto una buona cosa per il lungometraggio. Per le pellicole che approdano al cinema anche 6 mesi prima o addirittura un anno prima iniziano a circolare poster, teaser e tanto altro. Per questo film niente. Il nulla cosmico.

Noi però abbiamo una teoria su quando dovremo vedere il trailer ed il poster del film. Entro il 28 maggio, data in cui in italiano arriverà la versione tie-in del libro, ossia la ristampa con il poster del film. Per quel data Sony avrà distribuito trailer e poster. Secondo voi?

Continuiamo a sperare per il meglio e vi aggiorneremo su tutto.

Potrebbe interessarti anche: