It Ends With Us: ecco chi interpreterà i giovani Lily e Atlas

It Ends With Us ha ufficializzato i volti che andranno ad interpretare nel film i giovi Lily e Atlas. Si tratta di due giovanissimi attori ancora sconosciuti: Isabela Ferrer e Alex Neustaedter. Ecco tutto quello che sappiamo su di loro e sul film.

Ecco i giovani Lily e Atlas

Gli attori che interpreteranno la giovane Lily ed il giovane Atlas in It Ends With Us non sono i volti che speravamo, ma secondo noi non sono per nulla male. Fisicamente possiamo tranquillamente immaginabili nei panni dei personaggi di Colleen Hoover. Il film non parte certo con il favore del pubblico: dai costumi non perfettamente on point, agli attori criticati aspramente dai fan, il romanzo parrebbe non essere adattato al meglio ma prima di correre a conclusioni affrettate magari possiamo concedere un’opportunità alla storia.

Isabela Ferrer e Alex Neustaedter saranno i giovani Lily ed Atlas nel film. Si sono due volti sconosciuti ma che magari ci sorprenderanno. Il casting per i due ruoli era aperto a chiunque, quindi i produttori non avevano in mente di ingaggiare Sadie Sink come in molti speravamo.

Alex Neustaedter è stata una star in costante ascesa da quando è entrato in scena per la prima volta come protagonista nel film Ithaca di Meg Ryan. Tra i titoli a cui ha partecipato possiamo citare anche American Rust al fianco di Jeff Daniels e Maura Tierney, il film drammatico di USA Network Colony con Josh Holloway, A-X-L con Becky G, American Woman al fianco di Sienna Miller; Walking Out al fianco di Bill Pullman e The Tribes of Palos Verdes con Jennifer Garner. Più recentemente, è apparso in Things Heard and Seen di Netflix insieme ad Amanda Seyfried e James Norton.

Isabela Ferrer, invece, si è appena laureata alla Carnegie Mellon University e il film segna la sua prima apparizione in uno studio importante.

Speriamo che la pellicola riesca a sorprenderci in positivo. Vi ricordiamo che la pellicola debutterà al cinema per ora in America il 21 giugno. Speriamo che arrivi in Italia in contemporanea.

