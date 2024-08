It Ends With Us: tutte le differenze principali tra film e libro

Premesso che si tratta di un adattamento molto fedele al romanzo, It Ends With Us il film presta qualche differenza rispetto al romanzo omonimo di Colleen Hoover. Ecco tutto quello che dovete sapere sulle differenze tra film e libro in It Ends With Us.

It Ends With Us: film vs libro

It Ends With Us, come vi abbiamo raccontato anche nella recensione del film, è un lungometraggio che riesce a trasporre a dovere il cuore del romanzo. Ha forse qualche scena leggermente fuori contentato e comica di troppo ma le tematiche principali sono tutte ben sviluppate. La pellicola è un adattamento molto fedele al corrispettivo cartaceo ma alcuni elementi importanti del romanzo sono stati tagliati.

Nel film manca il diario di Lily e tutti quei momenti in cui la giovane protagonista scriveva ad Ellen DeGeneres, la conduttrice americana che considerava come la sua migliore amica. La pellicola ha scelto però di inserire un piccolo riferimento ad Ellen mostrandola sulla tv mentre Atlas e Lily mangiano assieme i popcorn.

Nel film non è c’è alcun riferimento al cartone “Alla ricerca di nemo”, film che Atlas e Lily amavano, e quindi di conseguenza non è presente l’iconica frase “just keep swimming” che per Lily diventa una sorta di mantra. Justin Baldoni ha scelto omaggiare il cartone inserendo due poster all’interno del lungo metraggio: uno nella cameretta di Lily e l’altro nel ristorante di Atlas.

Nel romanzo il giovane Atlas regala a Lily un magnete con la scritta “Everything is better in Boston” simbolo di una possibilità di una nuova vita lontano dai dolori della loro casa. Nel film questo oggetto, che poi sarebbe stato ritrovato da Ryle, non è presenta ma la frase viene ripetuta più volte dagli adulti Atlas e Lily.

Il tatuaggio a forma di cuore di Lily è posizionato sulla clavicola perchè quello era il punto esatto in cui Atlas la baciava sempre. La storyline legata ai giovani Atlas e Lily è stata accorciata nel film ed infatti manca il racconto della backstory di Atlas come l’espiosdio in cui lui è malato e Lily lo cura.

Ci sono altri cambiamenti, come il momento in cui Lily prende davvero coscienza delle violenze che ha subito da Ryle, ma il cuore del romanzo è stato trasposto sul grande schermo.

Voi avete preferito il romanzo o il film?

