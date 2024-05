It Ends With Us: le prime foto ufficiali del film

Abbiamo finalmente modo di dare un’occhiata alle prime immagini ufficiali del film di It Ends With Us e alle prime dichiarazioni del cast. Secondo noi non promettono male. Ecco tutto quello che dovete sapere sulle novità di It Ends With Us.

It Ends With Us: immagini e dichiarazioni del cast

The book you love is the movie event of the summer. Colleen Hoover’s global best-selling phenomenon #ItEndsWithUsMovie is coming exclusively to theaters August 9. (1/2) pic.twitter.com/q18lSLB7Zy — It Ends With Us (@ItEndsWithUs) April 30, 2024

Il film che andrà ad adattare il libro di Colleen Hoover It Ends With Us approderà nelle sale il 9 agosto (in America e negli UK, ancora non sappiamo la data d’uscita in Italia) ma fino ad ora non aveva avuto ancora nessun materiale ufficiale e quello non ufficiale che era trapelato non prometteva affatto bene. Finalmente abbiamo delle foto di scene girare in studio e non sembrano male. Vediamo tutto e cerchiamo di collocare le immagini nel giusto ordine cronologico

La prima immagine di Blake nei panni di Lily sarà una delle prime scene: l’incontro di Lily ed Ryle sulla terrazza a Boston. L’outfit scelto per Blake non mi convince ma per il resto la scena sembra on point e la fotografia pure .

La Lily di Blake Lively e Ryle di Justin Baldoni, che sarà pure il regista del film, in questa seconda immagine cantono ad un karaoke, scena che non ci pare sia nel libro, ma i due sono proprio all’inizio della loro conoscenza e gli outifit ci piacciono.

le ultime due foto sono collegate: abbiamo la scena in cui Lily e Ryle vanno al ristorante di Atlas, senza sapere che è di Atlas, e subito dopo la scena ambientato dopo il ristorante… non vi facciamo alcuno spoiler ma è evidente che sia ambientata subito dopo per via della camicetta indossata da Blake.

Le prime dichiarazioni del cast di It Ends With Us

Blake Lively, che nel film veste i panni di Lily, ha dichiarato di amare il personaggio di Lily e per lei interpretatarlo è un vero onere. Mentre Justin Baldoni ha ammesso che il film l’ha creato davvero con tutto il cuore ma per interpretare il ruolo di Ryle ha dovuto disseppellire un sacco di cose e ho trovato parti di se che non sapeva esistessero su cui però ha potuto lavorare. Ha anche ammesso che la produzione del film è stata tanto influenzata dal volere e dall’ispirazione di Blake Lively, in bene ovviamente.

La dichiarazione più interessante proviene dalla Hoover che ha già visto il film e pare lo abbia amato. Secondo lei i lettori saranno molto contenti di ciò che è stato creato. Noi lo speriamo vivamente.

La sinossi del film

Il film racconta la storia di Lilly Bloom, una donna dal passato complicato che ha sempre saputo che vita desidera. Mentre vive a Boston incontra il neurochirurgo Ryle Kincaid, convincendosi di aver trovato la sua anima gemella. Presto, tuttavia, iniziano ad emergere delle domande sulla loro relazione e, per complicare ulteriormente la situazione, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar ), di cui era innamorata al liceo, torna in scena, mettendo a rischio il suo rapporto con Ryle.

