Fuori il 28 febbraio il disco Io sono Fasma per Sony Music Italy, secondo album dell’artista romano Fasma, che contiene il singolo Per sentirmi vivo, brano con cui ha partecipato tra le Nuove Proposte alla 70° edizione del Festival di Sanremo.

Il nuovo album nasce dalla voglia di mostrare cosa si ha dentro, in modo libero e senza restare prigionieri di un determinato genere. Non perderti le risposte dell’artista a tutte le curiosità sull’album e sui suoi progetti futuri!

A oggi Fasma ha all’attivo oltre 80 milioni di stream, numeri da capogiro per il giovane artista romano che, durante il Festival di Sanremo, ha fatto innamorare pubblico e critica con la sua musica e le sue performance. Proprio in quell’occasione, abbiamo avuto la possibilità d’incontrarlo, ecco il suo messaggio per voi:

Ecco inoltre cosa ci ha raccontato l’artista del significato del suo nuovo disco!

Questa la tracklist dell’album Io sono Fasma. Per l’audio, testo e significato clicca sul titolo della canzone. Prima però vi invitiamo a recuperare la nostra video intervista sanremese al cantante!

Fasma spiega il significato del testo di Per sentirmi vivo e ci racconta chi è | Sanremo 2020

Fasma, biografia

Tiberio Fazioli, aka FASMA, nasce il 17 dicembre 1996 a Roma. Nel 2016 fonda la crew WFK insieme al produttore GG (Luigi Zammarano) e il suo manager Tommy l’Aggiustatutto. L’etichetta ha all’attivo tre artisti: Lil Zeff, Riviera e Barak da Baby. La musica è il pennello senza regole dell’artista, il microfono è la fotocamera con la quale cerca di rievocare momenti passati e significativi della propria vita, empatia in note, scatti di emozioni.

Nel 2017 pubblica i singoli Marylin M. certificato Disco d’oro, Lady D. e Monnalisa ft. Barak da Baby. Il suo album d’esordio Moriresti per vivere con me è uscito il 2 Novembre 2018 e, a oggi, ha raccolto 43 milioni di stream.