Fuori il 28 febbraio il disco Io sono Fasma per Sony Music Italy, secondo album dell’artista romano Fasma, che contiene il brano Tu sei Fasma. Questo è il significato della canzone:

“Il titolo racchiude la canzone un messaggio diretto a tutti coloro che ci ascoltano, a volte è bello poter immaginare un mondo migliore”.

Nei giorni scorsi la nostra redazione ha incontrato l’artista romano, che ci ha raccontato tutto quello di cui parla questo bellissimo disco! Cliccate qui per saperne di più!

Audio di Tu Sei Fasma

Non perdetevi la video intervista di Ginger Generation a Fasma a Sanremo!

Fasma spiega il significato del testo di Per sentirmi vivo e ci racconta chi è | Sanremo 2020

Watch this video on YouTube

Clicca qui per tutti gli audio, i testi e significati dell’album!

Testo di Tu Sei Fasma

Ascoltatemi bene, c’ho qualcosa da dirvi e voglio che

diate peso a ogni parola, come io ho fatto

Quando ero piccolo mi sono sempre immaginato

Fasma con una maschera, per far sì che tutti

potessero dire la loro, proprio come me

Ho sempre saputo di non essere l’unico ad avere bisogno di

esprimersi, ma sento di essere uno dei pochi fortunati

ad aver trovato una maniera per farlo.

Difatti Fasma sono io, ma vorrei che andaste oltre

l’aspetto fisico, oltre la connotazione

a cui esso è collegato

Voglio che quando pensate a Fasma, pensiate ad

un’emozione, ad una sensazione, a voi,

alla voglia di riscatto.

Perché secondo me, c’è un Fasma dentro ognuno

di noi e sta aspettando di trovare la propria maniera

per emergere

Perché, se anche te hai pensato come me “basta”,

ma sei ancora in piedi, in bilico, tra quello che vuoi

essere e quello che dicono che sei, allora tu,

tu sei Fasma!

Perché anche tu, come me, combatti.

Quindi, Fasma, ascoltami bene

continua a farlo, continua a credere in qualcosa che ti

dicono che non esiste. Continua a sognare, continua

ad arrabbiarti, a piangere, a sfogarti e lotta per

essere sempre una versione migliore di te

Perché, il tuo miglioramento sarà il mio

Perché, nell’individuo risiede la collettività e il mondo

ha bisogno di persone come te che

vedono un cambiamento.

E se non partirà dall’alto, partirà dal basso.

Partirà da noi.

Nulla ci ferma ah

E chi ci prova ah

Finisce a terra ah

Con una strofa ah

È la mia storia ah

È la sua storia ah

Ho una pistola ah

F***** questa t****, ho una donna tra le lenzuola

Questa prima odia, adesso me lo chiede in gola

Sul palco siamo tutti, sembra di restare in zona

Mi vesto come voglio, f***** tutta sta moda

F***** la mia scuola

Un f***** a per chi mi odia

Un f***** a chi parla male e poi mi tagga nella

storia

F***** a chi ti dice “non farlo”, tu invece prova

Sta vita è una sola, per farlo basta mezz’ora

ho copiato ginger generation

Mi sogno sopra un’auto che schizza a duecento

all’ora

Mi sogno sopra un attico con la vista su Roma

Mi sogno con lo stadio che sembra una voce sola

Tutti insieme in coro mi dicono “è la tua ora”

ho copiato gingergeneration

Baby, no

Questa sera non so che si fa

Resto con i miei mi sa

Ho tempo si però dopo aver fatto sto show

Baby domani vedrò

Baby oggi non lo so come sto

Questa sera non so che si fa

Resto con i miei mi sa

Prima il cash coi bro

Dopo esco con te

(Dai GG cambia traccia)