Fuori il 28 febbraio il disco Io sono Fasma per Sony Music Italy, secondo album dell’artista romano Fasma, che contiene il brano Lo faccio davvero feat. Lil Zeff.

Questo è il significato della canzone: “Un flusso di coscienza in una giornata di pioggia, non si raccontano bugie voglio dire la verità! La NOSTRA verità”.

Nei giorni scorsi la nostra redazione ha incontrato l’artista romano, che ci ha raccontato tutto quello di cui parla questo bellissimo disco! Cliccate qui per saperne di più!

Qui trovi tutti gli audio, i testi e significati dell’album!

Audio di Lo faccio davvero di Fasma

Testo di Lo faccio davvero di Fasma

Non perdetevi la video intervista di Ginger Generation a Sanremo!

Fasma spiega il significato del testo di Per sentirmi vivo e ci racconta chi è | Sanremo 2020

Watch this video on YouTube

Clicca qui per tutti gli audio, i testi e significati dell’album!

Testo Lo faccio davvero

[Fasma] E non ci credo, ma è un po’ che non ti vedoMa se tornassi indietro non cambierei mai sentieroSpero tu stia meglio, non lo so ma me lo chiedoUn’altra che mi accendo sperando faccia davvero

E non ci credo

Ma è un po’ che non ti vedo

Ma se tornassi indietro non cambierei mai sentiero

Spero tu stia meglio, non lo so ma me lo chiedo

Un’altra che mi accendo sperando faccia davvero

Ma più passa del tempo, st’effetto lo sento meno

Sta gente vuole Fasma, non parlare con Tiberio

Io resto chiuso in stanza bevendo qualche pensiero

Io lotto contro l’ansia, ho questo testo come siero

E l0 faccio davvero

E l0 faccio davvero

L’ho detto sempre a tutti

Voglio tutto e non lo chiedo

E l0 faccio davvero

E l0 faccio davvero

Sempre con gli stessi bro sin dal giorno zero

E lo faccio davvero

E lo faccio davvero

È inutile parlarmi, ho la scala verso il cielo

E lo faccio davvero

E lo faccio davvero

Dividiamo il pane non c’importa mangiar meno

[Lil Zeff] Bang bangSulla gang gang gangSenza la patente il LamborghiniFa skrt skrtSkrt skrt, lei la vuole tuttaLa Gang è al completo perché sa che voglio tutto

Ciò che non ho quindi non vado giù (no)

Non mi guardare se non sai chi sono

Non mi parlare, non sei quello che voglio

Non mi sopporto quando sto sobrio

Voglio di più, lo voglio per me (me)

Ne voglio di più per contarli insieme a te

Ne voglio di più, lo voglio per la gang (gang)

Lei che non mi parla ma sto bene con i miei (gang, gang)

[Fasma] Je ne pense plus à toiJe ne pense qu’à moiJe viens de la guerreJe cherche espoirLa route est mon pariLes drapeaux du groupeLa tête est l’ennemiMais à l’intérieur j’ai de grandes chosesJe viens grandirJe n’ai aucun désirAvant d’avoir la pesteDerrière mes amisDerrière mes amisDerrière mes amisSu un Ferrari bianco voglio morire così

(Traduzione: Non ti penso più

Penso solo a me

Vengo dalla guerra

Cerco la speranza

la strada è il mio compagno

la bandiera del gruppo

la testa è il nemico

ma dentro ho delle cose grandi

sono appena cresciuto

non ho alcun desiderio

prima di avere la peste

dietro ai miei amici

dietro ai miei amici)

[Lil Zeff] Bang bangSulla gang gang gangSenza la patente il LamborghiniFa skrt skrtSkrt skrt, lei la vuole tuttaLa Gang è al completo perché sa che voglio tutto

Ciò che non ho quindi non vado giù (no)

Non mi guardare se non sai chi sono

Non mi parlare, non sei quello che voglio

Non mi sopporto quando sto sobrio

Voglio di più, lo voglio per me (me)

Ne voglio di più per contarli insieme a te

Ne voglio di più, lo voglio per la gang (gang)

Lei che non mi parla ma sto bene con i miei (gang, gang)