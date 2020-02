Fuori il 28 febbraio il disco Io sono Fasma per Sony Music Italy, secondo album dell’artista romano Fasma, che contiene il brano S.D.A .Questo è il significato della canzone: “NESSUN MESSAGGIO AVEVO VOGLIA DI SFOGARMI E L’HO FATTO SPERANDO CHE POSSA ESSERE MEZZO DI SFOGO PER QUALCUN ALTRO”.

Audio di S.D.A di Fasma

Fasma spiega il significato del testo di Per sentirmi vivo e ci racconta chi è | Sanremo 2020

Testo di S.D.A di Fasma

Mi distraggo con sesso, droga, alcol

Non mi parlo, so ben come farlo

Sopra il palco sto bene se ci salgo

Non ti parlo, sto bene con il branco

Sesso, droga, alcol (S.D.A)

In testa ho altro

Sesso, droga, alcol

In testa ho altro

(Sesso, droga, alcol)

[x4] Sesso, droga, alcolPerché in testa ho altro

Wow (x11)

