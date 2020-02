Tommy di Fasma: audio, testo e significato del nuovo brano

Fuori il 28 febbraio il disco Io sono Fasma per Sony Music Italy, secondo album dell’artista romano Fasma, che contiene il brano Tommy. Questo è il significato della canzone:

“Mi faccio i c**** miei perché quello che fanno gli altri non mi interessa” in un mondo in cui l’individualismo è la necessita di essere numeri uno regnano, noi abbiamo fatto della nostra collettività il nostro premio. Abbiamo il nostro messaggio e noi importa diffonderlo, la “gara” è con il mondo non con le persone!.

Audio di Tommy di Fasma

Testo di Tommy di Fasma

[Rit.x2] Non mi fotte di teNon ci fotti con i mieiSe ci provi con me, poi ci provo con leiAlzo mani per me, farlo solo con i mieiVorresti farlo con noiTommy chiede chi sei

Non m’importa che fai, nessuno chiede che vuoi

Se la porti con te, dopo torna con noi

WFK è famiglia

Quella che mi assomiglia

Quella che mi accompagna, quando chiudo le ciglia

E non mi frega di un cazzo, non ci fotte nessuno

Non mi cambia un contratto, non mi cambia qualcuno

Non fai parte del branco, tu puoi andare a fanculo

Voglio andare più in alto, ma restare a digiuno

E faccio wow

E faccio wow

Sto spendendo questi soldi tanto so li rifarò

E faccio wow

E faccio wow

Riconosco queste facce perché lo faccio con i bro

