Fuori il 28 febbraio il disco Io sono Fasma per Sony Music Italy, secondo album dell'artista romano Fasma, che contiene il brano Fenice. Questo è il significato della canzone: "Come una fenice risorgerò dalle mie ceneri!".

Nei giorni scorsi la nostra redazione ha incontrato l'artista romano, che ci ha raccontato tutto quello di cui parla questo bellissimo disco!

Audio di Fenice

Fasma spiega il significato del testo di Per sentirmi vivo e ci racconta chi è | Sanremo 2020

Fasma spiega il significato del testo di Per sentirmi vivo e ci racconta chi è | Sanremo 2020

Clicca qui per tutti gli audio, i testi e significati dell’album!

Testo di Fenice

Danza con me

Danza con me

Io e te nella stanza e danza con me

Danza con me

Ti ho già tra le braccia e danza con me

Danza con me che un’ora non basta e danza con me

(Vai fammi rifare va)

Danza con me

Danza con me

Danza con me, io e te nella stanza e danza con me

Danza con me

Danza con me, che un’ora non basta

E danza con me

Danza con me

Danza con me ti ho già tra le braccia

E danza con me

Danza con me

Danza con me che l’ansia mi passa

E…

Baby non so come e perché con te non ho paranoie

E se dico di scappare con me

È perché con te non mi importerà dove

Basta che ci sei te, questo mondo è lo stesso

Ma mi sembra diverso se, ci se tu qui con me

Mi faccio schifo lo stesso

Ma mi guardo allo specchio e…

Vorrei poter fermare il tempo

Io e te nudi sul pavimento

A meno che andasse lento

Dammi ancora un momento

Tu dammi tempo, anche se litighiamo

Non sarà tempo perso

Fuori non mi diverto

Dentro come mi sento

In ogni posto son perso

Sento come un difetto dentro di me

Nulla mi culla

Nulla mi cambia

Questo mondo è una giungla

Questa pagina è bianca

Questa penna che è un’arma

Chiedo scusa a mia mamma

Se la punto su di me è perché non so come usarla

[Rit.] Danza con meDanza con meIo e te nella stanza e danza con meDanza con meTi ho già tra le braccia e danza con meDanza con me che un’ora non bastaE danza con me(Vai fammi rifare va)

Danza con me

Danza con me

Danza con me, io e te nella stanza

E danza con me

Danza con me

Danza con me, che un’ora non basta

E danza con me

Danza con me

Danza con me, ti ho già tra le braccia

E danza con me

Danza con me

Danza con me, che l’ansia mi passa

E…