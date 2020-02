Nudi di Fasma: audio, testo e significato del nuovo brano

Fuori il 28 febbraio il disco Io sono Fasma per Sony Music Italy, secondo album dell’artista romano Fasma, che contiene il brano Nudi. Questo è il significato della canzone: “È un attimo di silenzio che vale più di 1000 parole. A volte parla per noi e a volte dice quello che non dovrebbe dire”.

Audio di Nudi di Fasma

Testo di Nudi di Fasma

Vorrei dirti tante cose

Dirti che hai ragione

(Sto sussurrando)

E vorrei dirti tante cose

Dirti che hai ragione, che ho paura dell’amore

Me lo vuoi insegnare?

Vorrei essere normale per darti delle rose

Sai con te sto bene

Non mi serve nulla

Cerco la mia pace, ma dentro ho la guerra

Cerco la tua voce, per sentirmi meglio

Voglio averti accanto perché sai come mi sento

[Rit.] E siamo nudiNoi soli in stanzaSul letto hai gli occhi chiusiSe parlo poi mi studiIl silenzio parla, ma noi restiamo mutiBella come pochiGuardami negli occhi e dimmi cosa provi

Guardami negli occhi e dimmi cosa provi

(Guardami negli occhi e dimmi cosa provi)

Dimmi cosa provi

Dimmi cosa senti

Quando sola mi pensi

Mi cerchi e poi mi perdi

Ma, dimmi a cosa giochi

Ho il mio cuore a pezzi

Ti perdo alla partenza perchè insieme siam perfetti

(Io e te)

