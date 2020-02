Fuori il 28 febbraio il disco Io sono Fasma per Sony Music Italy, secondo album dell’artista romano Fasma, che contiene il brano Non so chiedere aiuto. feat. Riviera. Ecco il significato della canzone: “Due punti di vista una sola storia tra domande senza risposta”.

Qui trovi tutti gli audio, i testi e significati dell’album!

Audio di Non so chiedere aiuto di Fasma

Fasma spiega il significato del testo di Per sentirmi vivo e ci racconta chi è | Sanremo 2020

Testo di Non so chiedere aiuto di Fasma

[Riviera] Sono già troppe notti, che ti sogno entrare dalla portaMa quando apro gli occhi, non ti trovo qui tra lelenzuolaE le rose che mi hai dato, sono appassiteParte di te sta sparendo ormaiE continuo a chiedermi [Rit.] Perché ti comporti così con me?(Non so chiedere aiuto, se mi baci ti uccido)Non vedi che, sono dalla tua parte?(Se dici te lo giuro, comunque non mi fi do)Dimmi perché, hai preso le distanze?(Mi sento più sicuro, quando non ti ho vicino)Non vedi che tra noi si sta costruendo un muro?(Ti chiedo scusa, lo giuro) [Fasma] Cosa mi sorridi se non va cosìCosa dici vivi se non è cosìTu che parli si, ma per battitiPerdi attimi, quindi eccomiCosa mi sorridi se non va cosìCosa dici vivi se non è cosìTu che parli si, ma per battitiPerdi attimi, quindi eccomi

Brucio ricordi, alimento le fiamme

Brutte risposte, belle domande

Chiudere gli occhi pensando all’istante in cui ti ho vista

Un sorriso agghiacciante, un viso splendente

Il tempo si ferma

Tu che mi manchi come la terra

Vivo su Marte da quando ti ho persa

Sono un diamante in mezzo alla m****

Siamo una storia che

Stiamo scrivendo insieme

Se siamo io e te non m’importa cadere perché

Stiamo imparando a volare io e te

Tu non fare domande

[Rit.] Perché ti comporti così con me?(Non so chiedere aiuto, se mi baci ti uccido)Non vedi che, sono dalla tua parte?(Se dici te lo giuro, comunque non mi fido)Dimmi perché, hai preso le distanze?(Mi sento più sicuro, quando non ti ho vicino)Non vedi che tra noi si sta costruendo un muro(Ti chiedo scusa, lo giuro)