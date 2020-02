100m sotto terra di Fasma: audio, testo e significato del brano

Fuori il 28 febbraio il disco Io sono Fasma per Sony Music Italy, secondo album dell’artista romano Fasma, che contiene il brano 100m sotto terra Feat Barak. Ecco il significato della canzone: “Quando sento questa canzone mi viene da saltare, abbiamo provato a incidere la foga in una canzone e credo che ci siamo riusciti”.

Fasma spiega il significato del testo di Per sentirmi vivo e ci racconta chi è | Sanremo 2020

[Rit.x4] Si con i mieiSai che muoio con i miei [Fasma] Sai che non sono uno snitchQuattro grammi dentro al grinderLa vita è veloce, ma morirò giovane quindi domaniti balzeró [Barak] Lei mi chiama dice holaSto contando soldi violaScusa non chiedo scusa, perché non me n’importa [Rit.x4] Si con i mieiSai che muoio con i miei [Fasma] Ah ahLa tua lei mi guardaMi sa non le basta avere Fasma solo nella cassaBadaMio fratello spaccaTu non fare il gangsta, che poi parti in quartaBadaMio fratello spacciaNon lo dire a mammaDentro e fuori solo WFK[Barak] Bang bangQuattro colpi in facciaRed hot sulla testa, baby Barak con l’AKBang bang4 7 AKSai non cambio squadra, 42 sulla mia maglia

Bang bang

Si per i miei

Sai che muoio per i miei

Click click click

Sai lo faccio per i miei

Bitch ass bitch, sono sempre in mezzo ai guai

WFK gang ora no non casco mai

Cosa ne pensate di 100m sotto terra di Fasma?

[Rit x4] Si con i mieiSai che muoio con i miei