2000 di Fasma: audio, testo e significato del nuovo brano

Fuori il 28 febbraio il disco Io sono Fasma per Sony Music Italy, secondo album dell’artista romano Fasma, che conterrà il brano 2000. Questo è il significato della canzone: “Sognare ad occhi aperti, non è una canzone felice è un linea di grigio in mezzo a un foglio nero”.

Nei giorni scorsi la nostra redazione ha incontrato l’artista romano, che ci ha raccontato tutto quello di cui parla questo bellissimo disco! Cliccate qui per saperne di più!

Audio di 2000 di Fasma

Non perdetevi la video intervista di Ginger Generation a Fasma a Sanremo!

Fasma spiega il significato del testo di Per sentirmi vivo e ci racconta chi è | Sanremo 2020

Testo di 2000 di Fasma

Dimmi come stai, come va?

Tutto bene dai

Oggi uscire non mi va, ma non esci mai?

Dici “Scappo, forse parto”

Dico “Fallo, ma almeno dimmi dove stai andando”

Dici “Un posto dove non sei matto”,

Dove dici “Posso” anche “Ce la faccio”

Dove ogni sguardo non ti sembra un masso

Dove sei te stesso e non grazie all’alcol e non sei

fatto

Se pensi che è il mondo che va rifatto

E non sei pazzo

Se cerchi bene ma trovi altro

E combattendo, resto contro vento

Se resti con me accanto sento lo sto facendo

Che non mi serve altro

Che se mi cambi, cambio

Che se poi parli, parlo

Ma se tu vuoi puoi farlo con me

[Rit.] Tommy, ma che è successo?Sto ripensando a ieri e penso, che si fa adessoCi sono mille voci sotto, che sanno il testoÈ proprio come dentro il sognoO forse è meglio

E combattendo, resto contro vento se resti con me

accanto

Sento lo sto facendo che non mi serve altro

Che se mi cambi, cambio

Che se poi parli, parlo

Ma se tu vuoi, puoi farlo con me

Cosa ne pensate di 2000 di Fasma?

[Rit.x2] Tommy, ma che è successo?Sto ripensando a ieriE penso che si fa adessoCi sono mille voci sotto che sanno il testoÈ proprio come dentro il sognoO forse è meglio