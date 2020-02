Fuori il 28 febbraio il disco Io sono Fasma per Sony Music Italy, secondo album dell’artista romano Fasma, che contiene il brano Ricetta -- RR.

Testo di Ricetta -- RR di Fasma

E sto prendendo gocce che mi tirano su

Il tuo profumo, lo aspiro e poi lo fumo

Sto prendendo gocce che mi tirano su

Sto prendendo gocce che mi tirano giù

Lo sto facendo perché a mancarmi sei tu

[Rit. x2] E sto prendendo gocce che mi tirano suLo sto facendo perché mi hanno detto cosìMi sento meglio ma, a mancarmi sei tuInfatti penso che non le prenderò più

Il tuo profumo, lo aspiro e poi lo fumo

Voglio solo il tuo

Sai che poi mi chiudo in me e resto muto

A volte non mi spiego

Come il mio futuro possa essere vero senza te

E giuro

Io non capisco come ci riesco a stare fatto pisto

In mezzo a tutto questo, credendo sia perfetto così

Che finisse così

Io giuro non lo accetto

Sto prendendo gocce che mi tirano su

Sto prendendo gocce che mi tirano giù

E sto prendendo gocce perché

E sto prendendo gocce che mi tirano su

Lo sto facendo perché mi hanno detto così

Mi sento meglio ma, a mancarmi sei tu

Infatti penso che

Cosa ne pensate di Ricetta -- RR di Fasma?

