NO (I) di Fasma: audio, testo e significato del brano

Fuori il 28 febbraio il disco Io sono Fasma per Sony Music Italy, secondo album dell’artista romano Fasma, che contiene il brano NO (I). Questo è il significato della canzone: “Ricordi… sono fortuna o condanna? Sta a noi deciderlo”.

Nei giorni scorsi la nostra redazione ha incontrato l’artista romano, che ci ha raccontato tutto quello di cui parla questo bellissimo disco! Cliccate qui per saperne di più!

Qui trovi tutti gli audio, i testi e significati dell’album!

Audio di NO (I) di Fasma

Non perdetevi la video intervista di Ginger Generation a Sanremo!

Fasma spiega il significato del testo di Per sentirmi vivo e ci racconta chi è | Sanremo 2020

Watch this video on YouTube

Testo

Clicca qui per tutti gli audio, i testi e significati dell’album!

Giuro non dormo le notti

Non parlo con chi non mi guarda negli occhi

Pensi che bastano i soldi per stare bene e per

sentirsi forti

Mia madre che chiede quand’è che ci svolti

Lei che ci vede soltanto il profitto

La bocca parla e il timore negli occhi

Di chi ha provato ed è stato sconfitto

E guardo il soffitto

Penso che ho un tetto ma sto sotto affitto

E pensa che ho un mezzo e l’ho chiesto ad un amico

Penso che il cielo sia bello, ma il resto fa schifo

Pensa la vita che vivo

Pensa la vita che schifo

Pensa se un giorno mi alzo carico il colpo e mi uccido

[Rit.] Quando, tutto va giù e ti chiedi che passaE dentro ripeti bastaE dentro ripeti passaE dentro ripetiSe tutto va giù e ti chiedi che cambiaE dentro ripeti bastaE dentr0 ripeti passaE dentro ripeti

Ricorda chi sei, sta vita è una scelta

Anche se perdi la testa

Anche se continui dritto fingendo che a volte no, non

ti interessa

Cercando te stesso ad una festa

Un giro, poi un tiro, poi basta

E dentro che pensi poi passa

Sto mondo lo cambi o ti cambia

Sto mondo lo cambi o ti cambia

Cosa ne pensate di Basta di Fasma?

Testo di NO (I) di Fasma

[Rit.] Quando, tutto va giù e ti chiedi che passaE dentro ripeti bastaE dentro ripeti passaE dentro ripetiSe tutto va giù e ti chiedi che cambiaE dentr0 ripeti bastaE dentr0 ripeti passaE dentr ripeti

E non sono più chi ero quando stavo con te

Ma comunque mi fa male quando parlo di te

Ho paura di chieder cosa pensi di me

Ogni volta che mi pensi tu ricordati che

[Rit.] E non sono più chi ero quando stavo con teMa comunque mi fa male quando parlo di teHo paura di chieder cosa pensi di meOgni volta che mi pensi tu ricordati che

Vorrei un ricordo di noi

Da rivivere ogni volta che vuoi

Per scordarci, che ci siamo fatti

Dai baby combatti, siamo solo due pazzi

Che non sanno amarsi

Ma se un giorno ci lasciamo, sai che non vorrei ti

scordassi di me

Quelle parti che nascondo agli altri

E mostravo solo con te

Quelle parti, che hai usato come armi

Mi piace se mi tocchi, ma amo se mi parli

E scopiamo come pazzi

Dormiamo fino a tardi

Parliamo con gli sguardi e poi ci odiamo come tanti

Fino a quando mi tocchi e diventiamo come amanti

E ora non mi guardi più

Baby, dove andiamo ora?

Io e te una cosa sola

Non voglio più chieder scusa per cosa sono diventato

ora

[Rit.] E non sono più chi ero quando stavo con teMa comunque mi fa male quando parlo di teHo paura di chieder cosa pensi di meOgni volta che mi pensi tu ricordati che

Vorrei un ricordo di noi da rivivere ogni volta che vuoi

Per scordarci, che ci siamo fatti

Dai baby combatti, siamo solo due pazzi

Ma se un giorno ci lasciamo sai che

non vorrei ti scordassi di me

Quelle parti che nascondo agli altri e mostravo solo

con te