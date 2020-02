Cosa scusa di Fasma: audio, testo e significato del brano

Fuori il 28 febbraio il disco Io sono Fasma per Sony Music Italy, secondo album dell’artista romano Fasma, che contiene il brano Cosa scusa.

Questo è il significato della canzone: “Seconda interlude dell’album, In questo brano abbiamo giocato con una strumentale che accompagna le stesse parole lungo tutta la canzone ma grazie a questa, dà un movimento a tutta la traccia”.

Nei giorni scorsi la nostra redazione ha incontrato l’artista romano, che ci ha raccontato tutto quello di cui parla questo bellissimo disco! Cliccate qui per saperne di più!

Audio di Cosa scusa di Fasma

Non perdetevi la video intervista di Ginger Generation a Fasma a Sanremo!

Fasma spiega il significato del testo di Per sentirmi vivo e ci racconta chi è | Sanremo 2020

Testo di Cosa scusa di Fasma

E sotto casa tua

E chiedi “Cosa? Scusa, ma non è cosa ora”

Non siamo c0sa chiusa

Non dire cose, cos’é?

Questa è una voce che c’è, che chiede scusa per

me

Ti vorrei nuda

