Il Collegio 1992 – Tutti gli alunni della classe: vota il tuo preferito!

Tutto pronto su Rai Due per Il Collegio 1992! Questa sera, 27 ottobre, andrà in onda la tanto attesa prima puntata della nuova stagione della docu-serie più amata dai giovanissimi italiani! La quinta edizione del Collegio, come già vi raccontavamo su Ginger Generation, si è svolta in collegio di Anagni ed è stata ambientata nei primi anni ’90.

A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti durante le 8 puntate del programma sarà la voce di Giancarlo Magalli. Magalli prenderà così il posto di Simona Ventura, voce narrante della quarta fortunatissima edizione.

Il programma, ovviamente, è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso.

La classe de Il Collegio 1992: vota il tuo preferito!

Votare il vostro concorrente de Il Collegio 1992 non potrebbe essere più semplice! Vi basterà infatti:

Per rinfrescarvi la memoria sugli studenti di questa edizione de Il Collegio, qui sotto trovate tutte le loro biografie!

ALESSANDRO ANDREINI (16, San Giovanni in Marignano – RN),

LINDA BERTOLLO (14, Ivrea)

SOFIA CERIO (15, Pesaro)

MARIA TERESA CRISTINI (14, Sant’Olcese – GE)

MARCO CRIVELLINI (16, Roma)

BONARD DAGO (17, Zero Branco – TV)

ANDREA DI PIERO (16, Fiuggi – FR)

GIORDANO FRANCATI (17, Roma)

MISHEL GASHI (15, Calolziocorte (LC)

YLENIA GRAMBONE (16, Vallo della Lucania – SA)

ALESSANDRO GUIDA (15, Civitavecchia RM)

LUCA LAPOLLA (15, Prato – PO)

GIULIA MATERA (15, Salerno)

REBECCA MONGELLI (15, Sesto Fiorentino FI)

AURORA MORABITO (17, Savona)

GIULIA MARIA SCARANO (14, Manfredonia FG)

LUNA SCOGNAMIGLIO (17, Vietri sul mare – SA)

RAHUL TEOLI (15, Piombino – LI)

USHA TEOLI (17, Piombino LI)

DAVIDE VAVALA’ (16, Bologna)

LUCA ZIGLIANA (15, Zanico – BG).