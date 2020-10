Grandi sorprese da parte di mamma Rai! La rete ha infatti annunciato pochissimi minuti fa tutti i nomi degli studenti che parteciperanno a Il Collegio 5!

Come vi avevamo anticipato qui su Ginger Generation, la trasmissione andrà in onda su Rai Due a partire dal prossimo 27 ottobre. Gli appuntamenti in programma in prima serata saranno 8 in totale!

Ecco la classe de Il Collegio 5 al completo!

ALESSANDRO ANDREINI (16, San Giovanni in Marignano – RN),

LINDA BERTOLLO (14, Ivrea)

SOFIA CERIO (15, Pesaro)

MARIA TERESA CRISTINI (14, Sant’Olcese – GE)

MARCO CRIVELLINI (16, Roma)

BONARD DAGO (17, Zero Branco – TV)

ANDREA DI PIERO (16, Fiuggi – FR)

GIORDANO FRANCATI (17, Roma)

MISHEL GASHI (15, Calolziocorte (LC)

YLENIA GRAMBONE (16, Vallo della Lucania – SA)

ALESSANDRO GUIDA (15, Civitavecchia RM)

LUCA LAPOLLA (15, Prato – PO)

GIULIA MATERA (15, Salerno)

REBECCA MONGELLI (15, Sesto Fiorentino FI)

AURORA MORABITO (17, Savona)

GIULIA MARIA SCARANO (14, Manfredonia FG)

LUNA SCOGNAMIGLIO (17, Vietri sul mare – SA)

RAHUL TEOLI (15, Piombino – LI)

USHA TEOLI (17, Piombino LI)

DAVIDE VAVALA’ (16, Bologna)

LUCA ZIGLIANA (15, Zanico – BG).

Ecco la foto di gruppo con tutti i ragazzi e le ragazze che parteciperanno a questa nuova edizione de Il Collegio 5!

A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti durante le 8 puntate del programma sarà la voce di Giancarlo Magalli.

Il programma è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso.

Il Collegio, realizzato in collaborazione con Banijay Italia è basato sul format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em” di cui la Rai ha acquisito i diritti. È un programma scritto da Luca Busso, con Valentina Monti, Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Veronica Pennacchio; con la regia di Fabrizio Deplano.