Il Collegio 5: chi è Davide Vavalà (curiosità e profilo Instagram)

Davide Vavalà è ufficialmente uno dei ragazzi che parteciperanno a Il Collegio 5! Rai Due ha finalmente svelato i nomi di tutti e 21 gli studenti che a partire dal prossimo 27 ottobre vedremo nel collegio Regina Margherita di Anagni.

Con questo importante risultato ai casting de Il Collegio 5, dunque, Davide Vavalà va ad aggiungersi alla lunga lista di giovani star che a breve diventeranno gli idoli dei giovanissimi. Il Collegio, lo sappiamo molto bene, è diventato negli ultimi anni un vero e proprio punto di riferimento per i teenager di tutta Italia.

Il programma, vi informiamo, è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso.

A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti durante le 8 puntate del programma sarà la voce di Giancarlo Magalli.

Chi è Davide Vavalà de Il Collegio 5? Ecco tutte le curiosità su di lui!

Di Davide sappiamo che ha 16 anni ed è originario di Bologna, in Emilia Romagna.

In base al suo profilo Instagram, che siamo certi nelle prossime ore esploderà di notifiche e di nuovi follower, di lui non sappiamo moltissimo. Sul suo profilo, infatti, c’è solo una foto che ritrae il ragazzo e non sono presenti descrizione che ci possano suggerire qualcosa sulle sue passioni o interessi.

Dall’altra parte, sembrano essere nate già diverse pagine social con il suo nome e veri e propri fan club. Davide, favorito dal suo aspetto fisico, potrebbe davvero essere uno dei protagonisti di questa nuova edizione de Il Collegio!

E voi, cosa ne pensate di Davide Vavalà? Seguirete la nuova edizione de Il Collegio?