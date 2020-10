Zoey 101: non ci saranno TikToker nella nuova stagione

La notizia che i fan di Zoey 101, l’indimenticabile serie Nickelodeon, stavano aspettando è finalmente arrivata pochi giorni fa quando Jamie Lynn Spears, la sorella di Britney, ha confermato la tanto attesa reunion del cast di Zoey 101!

Via social, Jamie lynn Spears ha condiviso il primo teaser di questa riunione, che includeva un sacco di ospiti davvero super speciali! Per compensare gli attori assenti del cast originale, infatti, Jamie Lynn Spears ha deciso di assoldare un nutrito gruppo di celebri tiktoker! Nel videoclip sono comparsi dunque Dixie D’Amelio, Noah Beck, Loren Gray e Jojo Siwa.

Questi ultimi hanno partecipato semplicemente al video della rivisitazione di Follow me (canzone della sigla) che uscirà domani, 28 ottobre. Per quanto riguarda l’eventuale nuova stagione, invece, i creator di Tik Tok non ci saranno. La creator e cantante Loren Gray ha infatti chiarito che lei e gli altri non faranno parte dello show.

In merito all’inizio effettivo di un nuovo capitolo di Zoey 101, invece, ci sono buone notizie che arrivano direttamente da parte dell’attrice protagonista:

Penso che la reunion avverrà ancora più velocemente ora che abbiamo fatto questa canzone perché, non solo c’era ancora chimica tra noi, ma abbiamo visto come sarà il mondo nel mondo di oggi.

Cosa c’entrano i tiktoker nella reunion di Zoey 101?

Sono in molti, anche sotto al nostro post Instagram, ad essersi chiesti che cosa c’entrassero le guest star Dixie d’Amelio, Sofia Reyes, Loren Grey, Noah Beck o ancora Jojo Siwa in questa reunion dopo l’uscita del trailer. La risposta, a questo punto ,è ancora più ovvia: c’era bisogno di attirare un po’ di pubblico giovane e social-addicted a questo evento. I tiktoker statunitensi sono in questo periodo storico, ovviamente, il miglior traino possibile.