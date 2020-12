Il Collegio 5: gli alunni promossi, i bocciati e gli ascolti

Tra esami di fine anno, abbracci e addii è arrivato ne Il Collegio l’ultimo giorno del 1992. Ieri sera, l’appuntamento finale in onda con gli studenti del Regina Margherita di Anagni (Fr) è stato il più visto nella storia del programma con un ascolto medio di 2.529.424, uno share dell’11,23% e picchi superiori al 15%.

Dati davvero significativi evidenziano il programma, sempre in testa nella top prime-time dell’Auditel e di share: il Collegio è il terzo più visto di ieri superando “Le Iene”.

I numeri della puntata di ieri sera fanno registrare il boom tra gli adolescenti e i teenegers: nella classe di età 11-14 anni lo share complessivo è del 44,3%; in quella femminile tra gli 8-14 anni il dato è del 38,8%. Un risultato altrettanto rilevante tra i teens con il 40,1%.

L’edizione de Il Collegio appena conclusasi risulta la più vista di sempre sia in termini di share che di ascolto e la più giovane.

Un finale col BOTTO! 💥#IlCollegio anche questa settimana ha fatto scintille. ✨

🥇 TT Mondiale

🥇TT Italia

BEST PERFORMANCE:

554.5 K interazioni social e 11,2% di share con 2.5 M di spettatori!

Grazie per essere stati con noi in questo incredibile viaggio! ❤️ pic.twitter.com/oYwbugWNVP

— Rai2 (@RaiDue) December 16, 2020