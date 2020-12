Dopo il grande successo de Il Collegio, arriva a gennaio su Rai Due La Caserma, uno dei programmi televisivi più attesi della prossima stagione.

La rete ha presentato da poco i palinsesti dettagliati del prossimo inverno, rivelando il numero e l’età dei ragazzi che vivranno in una struttura militare e dovranno superare delle prove, soprattutto di natura fisica.

Il programma verrà trasmesso, dunque, sulla stessa rete del Collegio. Il docu-reality, secondo alcune recenti indiscrezioni (quindi non è ancora ufficiale), dovrebbe andare in onda dal prossimo 19 gennaio, il martedì in prima serata.

L’annuncio dei casting, che si sono svolti dallo scorso agosto fino a settembre, ci rivelano cosa possiamo aspettarci da questo programma.

Quante volte ti sei sentito dire “avresti dovuto fare il militare”?Hai voglia di vivere un’esperienza d’altri tempi e spingerti oltre i tuoi limiti? Non temi l’attività fisica e sei pronto a dare il massimo per raggiungere i tuoi obiettivi?

Dov’è ambientata La Caserma?

Realizzato da Rai Due in collaborazione con Blu Yazmine e basato sul format internazionale Lads’ Army, La Caserma è un mix avvincente tra reality esperienziale e adventure. Una grande sfida per 21 ragazzi fra i 18 e i 22 anni che per sei settimane vivranno in uno scenario particolarmente suggestivo. Quello di una caserma di montagna a Levico, in provincia di Trento, set unico a contatto con la natura.

La Caserma metterà alla prova la millennial generation, poco raccontata in tv, definita individualista e meno abituata alle regole della vita di gruppo. La mission? Tanta emozione e una straordinaria esperienza di convivenza e crescita personale per i nostri giovani protagonisti.

Per quanto riguarda il Collegio, vi ricordiamo, l’ultimo appuntamento andrà in onda martedì prossimo, 15 dicembre, in prima serata su Rai Due.