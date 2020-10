Il Collegio 5: chi è Alessandro Andreini (curiosità e profilo Instagram)

Alessandro Andreini è ufficialmente uno dei ragazzi che parteciperanno a Il Collegio 5! Rai Due ha finalmente svelato i nomi di tutti e 21 gli studenti che a partire dal prossimo 27 ottobre vedremo nel collegio Regina Margherita di Anagni.

Con questo importante risultato ai casting de Il Collegio 5, dunque, Alessandro Andreini va ad aggiungersi alla lunga lista di giovani star che a breve diventeranno gli idoli dei giovanissimi. Il Collegio, lo sappiamo molto bene, è diventato negli ultimi anni un vero e proprio punto di riferimento per i teenager di tutta Italia.

Il programma, vi informiamo, è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso.

A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti durante le 8 puntate del programma sarà la voce di Giancarlo Magalli.

Chi è Alessandro Andreini de Il Collegio 5? Ecco tutte le curiosità su di lui!

Di Alessandro sappiamo che ha 16 anni ed è originario di San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini.

In base al suo profilo Instagram, che siamo certi nelle prossime ore esploderà di notifiche e di nuovi follower, di lui sappiamo che ha un sacco di hobby. Fra questi troviamo il volontariato, un’attività che gli fa davvero onore.

Tra le sue passioni quella che però sembra emergere di più in assoluto è la pesca. In molti degli scatti del suo profilo infatti lo vediamo con una canna in mano, se non addirittura con qualche enorme pesce appena pescato!

Alessandro sembra inoltre essere un appassionato di animali (lo vediamo in molte foto insieme al suo adorabile cagnolino) e di Star Wars!