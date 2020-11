La scoperta della classifica di rendimento settimanale rende felice qualcuno dei ragazzi de Il Collegio 5 e lascia l’amaro in bocca a qualcun altro. Non manca chi sfoga a caldo il proprio stato d’animo. Intanto, per ragazzi e ragazze l’esame conclusivo del corso 1992 si avvicina sempre di più. È quanto accadrà nella sesta puntata, in onda domani in prima serata.

Fin dall’inizio della stagione ha conquistato i giovanissimi della Generazione Z e la fascia teens, confermandosi come un grande successo. Dopo i sorprendenti risultati – sia di ascolti sia d’interazioni social – della scorsa settimana, torna il docu-reality di Rai 2 Il Collegio, martedì 1 dicembre alle 21.20.

Le anticipazioni della quinta puntata de Il Collegio 5

La sesta settimana inizia con una lezione del professor Maggi sulla satira, mentre poco dopo il professor Carnevale inaugura la giornata dello studente incentrata quest’anno sul tema della lotta alla mafia e sul ricordo di Falcone e Borsellino.

I ragazzi partecipano in modo appassionato alla discussione e l’emotività sale alle stelle arrivando a coinvolgere anche gli stessi professori. Per terminare la giornata il bidello Enzo prepara un’apprezzatissima grigliata che darà spazio a balli e canti.

I giorni passano così tra lezioni di ballo, esercizi di creatività col professor Carnevale e il cineforum, ma la vera novità è l’arrivo dei genitori di alcuni studenti, convocati direttamente dal Preside.

Intanto la rivalità di Andreini nei confronti di Di Piero si sta trasformando in una vera e propria ossessione: Alessandro ritiene che i professori favoriscano il compagno a suo danno. Riuscirà il giovane romagnolo a rasserenarsi e contenere la sua gelosia?