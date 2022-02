Big Time Rush: il nuovo tour sarà con Dixie D’Amelio

I Big Time Rush stanno per intraprendere un nuovo tour. I quattro ragazzi hanno annunciato il loro Forever Tour lunedì scorso, quando sono stati ospiti del programma televisivo Good Morning America: “Siamo così entusiasti di annunciare che siamo tornati ufficialmente e stiamo per andare in tour“, hanno detto. “Il Forever Tour sta per arrivare in una città vicino la tua“, hanno aggiunto.

Kendall, James, Carlos e Logan hanno rivelato inoltre che ci sarà Dixie D’Amelio ad accompagnarli in questo loro ritorno sul palco. “Sorpresa“, ha scritto la cantante e tiktoker su Twitter.

Quando un fan le ha chiesto poi maggiori dettagli, Dixie si è limitata ad aggiungere di essere molto entusiasta di questo suo tour con i BTR.

Il Forever Tour dei Big Time Rush toccherà 41 città tra Stati Uniti e Canada e i biglietti saranno in vendita da questo venerdì, 25 febbraio. Tutte le informazioni sui biglietti si trovano sul sito ufficiale del gruppo. Purtroppo, per ora, non sono previste date in Europa né tanto meno qui in Italia.

In aggiunta alla dichiarazione di lunedì, durante l’ospitata nel programma statunitense mattutino, la boy band si è esibita con il nuovo singolo Not Giving You Up che sarà sulle piattaforme digitali proprio da questo venerdì.

In attesa di quel giorno, puoi ascoltare la canzone direttamente dalla performance dei Big Time Rush a Good Morning America.