Charli e Dixie D’Amelio a Napoli con la famiglia (FOTO)

Charli e Dixie D’Amelio, due giorni fa, hanno fatto visita alla città di Napoli. I D’Amelio al completo, con Chase Hudson al seguito, hanno trascorso qualche giorno in Italia dopo averlo annunciato ufficialmente anche nei loro canali social.

Il motivo, se per vacanza o per lavoro, di questa breve permanenza in Italia non è noto. In ogni caso, la tiktoker più seguita al mondo è stata avvistata in alcuni dei luoghi più iconici e rinomati della città. Charli non ha potuto fare a meno, infatti, di mangiare una pizza da Concettina ai Tre Santi, di gustare un caffè da Gambrinus e di fare shopping a via Chiaia.

La visita dei D’Amelio a Napoli ha spiazzato un gruppo di persone in particolare, una scolaresca all’uscita da scuola. Si tratta degli studenti del Liceo Umberto che si sono trovati faccia a faccia con le due tiktoker mentre passeggiavano in via Carducci, in una delle zone più altolocate della città partenopea.

I ragazzi hanno riconosciuto immediatamente Charli e Dixie e hanno esternato tutto il loro stupore circondando le due star del web e la loro famiglia, come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno.

“Mi sembra un sogno”, “Mi sembra di svenire” hanno esclamato i giovanissimi napoletani che hanno avuto la fortuna di incontrare due delle più famose creator del globo.

#Napoli Dixie e Charli D’Amelio a passeggio in via Carducci: folla per le dive di TikTok https://t.co/NOWryjY1XJ pic.twitter.com/Xj7pW0Rg1s — CorriereMezzogiorno (@corrmezzogiorno) October 8, 2021

Il reality di Charli e Dixie D’Amelio in Italia

Disney+ ha annunciato, intanto, che la nuova docu-serie The D’Amelio Show, con protagonista la prima famiglia di TikTok, debutterà come Star Original in esclusiva su anche in Italia il 13 ottobre con tutti gli 8 episodi disponibili in streaming.

Dall’anonimato e una vita apparentemente normale, al successo improvviso e alla ribalta di Hollywood. I D’Amelio si trovano di fronte a nuove sfide e opportunità che non avrebbero mai immaginato.