Charli D’Amelio: un artista napoletano stupisce la titkoker con un numero di magia (VIDEO)

Charli D’Amelio, come vi abbiamo raccontato, di recente ha fatto visita alla città di Napoli. I D’Amelio al completo, con Chase Hudson al seguito, hanno trascorso qualche giorno in Italia, non senza averlo preventivamente annunciato sui social.

Le sorelle tiktoker sono state avvistate in alcuni dei luoghi simbolo del capoluogo campano e hanno letteralmente spiazzato una scolaresca all’uscita da scuola, in una delle vie più lussuose della città. Poi, una volta in Piazza Plebiscito nel cuore del centro storico partenopeo, si sono lasciate incantare da un gioco di prestigio.

Charli, con la complicità di Chase, si è prestata a un numero d’illusionismo con le carte di Jey Lillo, un giovane artista partenopeo. Ecco la reazione di stupore delle due sorelle D’Amelio quando la magia prende vita sotto i loro occhi e quelli di Chase e Heidi. Il video ha stupito, a sua volta, tantissimi utenti, raccogliendo oltre 2 milioni e mezzo di visualizzazioni e commenti carichi d’entusiasmo.

Chi è Jey Lillo

Gennaro Lillo nome d’arte di Jey Lillo, nasce a Napoli l’11 gennaio 1997. Come riportato da The Akkademia, Lillo si appassiona alla magia all’età di 9 anni e studia da autodidatta fino ai 14 anni.

Nello stesso periodo si avvicina anche alla musica. Un percorso che lo ha portato a incidere svariati singoli (Rosa e 6:00 am gli ultimi in ordine cronologico) e ad aprire aprire numerosi concerti di noti artisti italiani e stranieri tra cui quello di Bad Bunny.

Nel 2020 si iscrive a Tiktok e pubblica per gioco il suo primo video di magia raggiungendo un milione di visualizzazioni grazie al suo stile innovativo.

Al momento del suo video con Charli D’Amelio, Jey vanta più di 500.000 iscritti sulla piattaforma dedicata ai brevi video e oltre 20.000 su Instagram.