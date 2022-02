Big Time Rush: audio, testo e traduzione di Not Giving You Up

Not Giving You Up è il secondo singolo dei Big Time Rush dopo la reunion del gruppo ed è stato presentato per la prima volta il 15 dicembre scorso, durante il concerto a Chicago della band.

Il brano, rilasciato oggi su tutte le piattaforme digitali, è stato eseguito dai BTR nel corso di Good Morning America, programma in cui sono stati ospiti per annunciare il loro nuovo tour.

Testo Not Giving You Up dei Big Time Rush

I can’t fight this feeling that won’t go away

In too deep to think of looking back, yeah

You go stealing hearts and then you run away

But I keep holding on to what we had

When it comes to you, girl

I’m prepared to do anything that it takes

Falling down, follow me, zero games

Baby, please, please, please, yeah’

Cause I’m never giving you up, not giving you up

Not giving you up, not giving you up

Not giving you up, not giving you up, no

‘Cause I’m never giving you up, not giving you up

Not giving you up, not giving you up

Not giving you up, not giving you up, no

You know I’ve got it bad for ya, give up all I had for ya

You gon’ make me beg for ya

Baby, if you wanna live it up, I’m down

‘Cause I’m never giving you up, not giving you up

Not giving you up, not giving you up

Not giving you up, not giving you up, no

I just can’t get enough of you (Ooh)

Just name it girl, you know that I’ll be on it

I just can’t say no to you

When it comеs to you, girl

I’m prepared to do anything that it takes (It takеs, yeah)

Falling down, follow me, zero games

Baby, please, please, please, yeah’

Cause I’m never giving you up, not giving you up

Not giving you up, not giving you up

Not giving you up, not giving you up, no (Not giving you up)

‘Cause I’m never giving you up, not giving you up

Not giving you up, not giving you up

Not giving you up, not giving you up, no

You know I’ve got it bad for ya, give up all I had for ya

You gon’ make me beg for ya

Baby, if you wanna live it up, I’m down

‘Cause I’m never giving you up, not giving you up

Not giving you up, not giving you up

Not giving you up, not giving you up, no (Not giving in, Hey)

My hands are shaking, I’m breaking up without you

Without you, ooh’Cause I’m never giving you up, not giving you up (No, no)

Not giving you up, not giving you up (I’m not giving up)

Not giving you up, not giving you up, no (I’m never giving up on you)

‘Cause I’m never giving you up, not giving you up (Woah-oh)

Not giving you up, not giving you up

Not giving you up, not giving you up, no

You know I’ve got it bad for ya, give up all I had for ya

You gon’ make me beg for ya

Baby, if you wanna live it up, I’m down

‘Cause I’m never giving you up, not giving you up

Not giving you up, not giving you up

Not giving you up, not giving you up, no (Not giving in)

Traduzione Not Giving You Up dei Big Time Rush

Non posso combattere questa sensazione che non andrà via

Troppo in profondità per pensare di guardare indietro, sì

Vai a rubare cuori e poi scappi

Ma continuo ad aggrapparmi a quello che avevamo quando si tratta di te, ragazza

Sono pronto a fare tutto ciò che serve

Cadendo, seguimi, zero giochi

Tesoro, per favore, per favore, per favore, sì

Perché non ti abbandonerò mai, non ti abbandonerò

Non arrenderti, non arrenderti

Non arrenderti, non arrenderti, no

Perché non ti abbandonerò mai, non ti abbandonerò

Non arrenderti, non arrenderti

Non arrenderti, non arrenderti, no

Sai che ce l’ho con te, rinuncia a tutto quello che avevo per te

Mi farai implorare per te

Tesoro, se vuoi viverlo all’altezza, io sono giù

Perché non ti abbandonerò mai, non ti abbandonerò

Non arrenderti, non arrenderti

Non arrenderti, non arrenderti, no

Al mattino un po’ di cardio e mimose

Non ne ho mai abbastanza di te (Ooh)

Chiamalo ragazza, sai che ci sarò io

Non posso dirti di no

Quando si tratta di te, ragazza

Sono pronto a fare tutto ciò che serve (ci vuole, sì)

Cadendo, seguimi, zero giochi

Tesoro, per favore, per favore, per favore, sì

Perché non ti abbandonerò mai, non ti abbandonerò

Non arrenderti, non arrenderti

Non arrenderti, non arrenderti, no (Non arrenderti)

Perché non ti abbandonerò mai, non ti abbandonerò

Non arrenderti, non arrenderti

Non arrenderti, non arrenderti, no

Sai che ce l’ho con te, rinuncia a tutto quello che avevo per te

Mi farai implorare per te

Tesoro, se vuoi viverlo all’altezza, io sono giù

Perché non ti abbandonerò mai, non ti abbandonerò

Non arrenderti, non arrenderti

Non arrenderti, non arrenderti, no (Non arrenderti, ehi)

Non sono bravo a svegliarmi senza di te, senza di te

Mi tremano le mani, mi sto rompendo senza di te

Senza di te, ooh, perché non ti abbandonerò mai, non ti abbandonerò (No, no)

Non arrenderti, non arrenderti (non mi arrendo)

Non arrendermi, non arrenderti, no (non mi arrendo mai con te)

Perché non ti arrenderò mai, non ti arrenderò (Woah-oh)

Non arrenderti, non arrenderti

Non arrenderti, non arrenderti, no

Sai che ce l’ho con te, rinuncia a tutto quello che avevo per te

Mi farai implorare per te

Tesoro, se vuoi viverlo all’altezza, io sono giù

Perché non ti abbandonerò mai, non ti abbandonerò

Non arrenderti, non arrenderti

Non arrenderti, non arrenderti, no (Non arrenderti)