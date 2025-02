Big Time Rush: l’unico appuntamento italiano del tour In Real Life Worldwide

Dopo i due grandi sold out di Milano e Roma nel 2024, i Big Time Rush annunciano un nuovo appuntamento in Italia che ci sarà mercoledì 26 novembre 2025 all’Unipol Forum di Milano.

La band, diventata famosa tramite l’omonima serie tv di Nickelodeon, è pronta a scatenare il proprio pubblico con i loro brani più famosi.

“Abbiamo davvero i migliori fan del mondo e quando ci siamo seduti a tavolino per pianificare questo tour volevamo dare loro tutto ciò che ci hanno sempre chiesto e sognato. È per questo che siamo così entusiasti di andare in giro per il mondo a suonare ogni canzone di ogni episodio della serie televisiva. Sappiamo che molti dei nostri fan tengono queste canzoni nel cuore, avendole sentite per la prima volta guardando il nostro show”, ha dichiarato la band a proposito del nuovo tour.

“Non potremmo essere più entusiasti di portare con noi anche i nostri cari amici dello show televisivo, Katelyn Tarver e Stephen Kramer Glickman, con i quali non abbiamo mai avuto la possibilità di fare un tour. Abbiamo così tante sorprese in serbo per i nostri Rushers per l’In Real Life Worldwide tour e non vediamo l’ora di vedere tutti on the road molto presto!”.

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 26 febbraio. Puoi scoprire di più consultando il sito Priceless.com/music.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 27 febbraio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su Livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10:00 di venerdì 28 febbraio su Ticketmaster.it, Ticketone.it e Vivaticket.com.

Nel 2022 e nel 2023, a seguito della reunion, la band ha venduto oltre 600.000 biglietti in tutto il tour mondiale.

Da quando si sono riuniti, i Big Time Rush hanno completato tre tour back-to-back, registrando il tutto esaurito in tutto il mondo, compreso l’iconico Madison Square Garden di New York. Il primo nuovo album dopo oltre 10 anni, Another Life, è stato pubblicato nel 2023 con il plauso della critica e dei fan.