Come scegliere al meglio le foto da stampare online

Stampare foto online è ormai una consuetudine. Grazie a mezzi sempre più comuni e alla portata di tutti è possibile scattare una fotografia in praticamente qualsiasi situazione, e sempre più spesso vorremmo possederne anche una copia fisica oltre che digitale, per incorniciare i nostri scatti migliori.

A volte, però, queste stampe non sono così soddisfacenti come ci saremmo aspettati, magari per la perdita di qualche dettaglio, perché la stampa risulta tagliata, per una messa a fuoco non ottimale. Per risolvere questi problemi e arrivare a foto perfette, è sufficiente seguire qualche piccolo accorgimento. Prima di tutto clicca qui per vedere i vari formati disponibili.

La dimensione della foto

Il parametro più importante da tenere in considerazione quando vogliamo stampare online è la dimensione della foto. Per motivi storici, nati agli albori della fotografia, il rapporto previsto era quello di 3:2. I formati disponibili sono allora 10×15 centimetri, 12X18 centimetri, 13X19 centimetri, e sono ancora utilizzati perché permettono di ottenere foto delle stesse dimensioni. Con la digitalizzazione permessa da macchine fotografiche digitali e il formato è diventato quadrato, in 4:3.

Non esiste una scelta perfetta che vada bene per tutte le foto, ma ogni scatto è una storia a sè, e deve essere ben valutato per evitare fastidiosi tagli. In caso si voglia creare un album, o se per altri motivi si ha necessità di avere foto di uguali dimensioni, i formati tradizionali sono i migliori, anche se il rischio è quello di sacrificare qualche dettaglio.

Se invece avete la possibilità di non dover avere dimensioni standardizzate, la cosa migliore sono i formati a larghezza variabile. In questo caso potrete scegliere tra 10X centimetri, 12X centimetri, 13X centimetri: la lunghezza del lato maggiore dipenderà dalla proporzione della foto. È la scelta consigliata per evitare tagli, specialmente se si stampano foto provenienti da più sorgenti, adattandosi alle vostre esigenze.

Per scegliere il formato adatto va ricordato che quando vediamo l’anteprima su un computer non vediamo la fotografia, ma un’immagine grande e illuminata. Per questo la bellezza della foto aumenta con un formato più grande.

Altri dettagli che possono fare la differenza

Oltre alla dimensione, ci sono altri accorgimenti che potranno migliorare notevolmente la qualità della propria foto.

Intanto è necessario stampare solo immagini messe a fuoco correttamente. Sullo schermo le foto appaiono sempre più nitide di come saranno stampate in realtà. Di conseguenza il consiglio è quello di scartare foto di cui già sul monitor vedete un difetto, poiché esso sarà molto più evidente sulla carta stampata e potrebbe rovinare il risultato complessivo.

Un altro parametro da tenere sott’occhio è quello del contrasto tra colori. Le fotografie che rendono meglio risultano essere quelle con colori più vividi e saturi, che hanno una resa visiva decisamente migliore, soprattutto se abbinata ad una scelta corretta della carta utilizzata.

Bisogna infatti tenere a mente che una carta lucida è perfetta per foto luminose e con contrasto marcato. In questo modo i colori risulteranno vivaci e gradevoli, il bianco più splendente e il risultato complessivo ne beneficerà.

La carta opaca invece è adatta per il caso opposto, in cui l’intento è quello di restituire tonalità scure, in cui risaltino i neri.

La scelta del materiale giusto su cui stampare le foto è un aspetto solitamente trascurato, ma che può davvero far fare il salto di qualità alle proprie fotografie; è incredibile il margine di miglioramento ottenibile.

Stampare le foto che più desiderate

Adesso che conoscete questi trucchi, siete pronti per stampare le foto dei vostri sogni. Per iniziare a creare e sperimentare, scegliendo dimensione, carta e le vostre foto preferite basterà scegliere un sito specializzato ed il gioco è fatto. Il risultato arriverà a casa vostra, pronto per essere incorniciato o per stupire chi amate.