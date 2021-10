The D’Amelio Show avrà una seconda stagione? Cosa sappiamo

È passato poco più di un mese da quando The D’Amelio Show ha debuttato su Hulu ma gli spettatori si chiedono già se ci sarà una seconda stagione.

La prima consiste in soli 8 episodi ed è normale, dunque, che i fan ne vogliano di più. Di recente, è stato chiesto a Charli (che qualche giorno fa è stata in Italia) se ci saranno altre puntate del reality.

Quando le è stata fatta questa domanda, la star di tiktok si trovava in aeroporto e ha risposto con queste semplici parole: “Non è ancora certo”. Di conseguenza, non ci resta che aspettare per scoprirlo ma la possibilità c’è!

Dal canto loro Marc e Heidi, in un’ intervista, a proposito dello show hanno dichiarato di essere molto soddisfatti del progetto: “Negli ultimi tempi abbiamo voluto fare in modo che la gente ci conoscesse per quelli che siamo. Dal momento in cui loro ci amano, noi li amiamo. Se noi non piacciamo a loro, loro non piacciono a noi. Ma in definitiva siamo stati capaci di raccontare la storia di chi siamo”.

Insomma, il progetto seppur con un numero esiguo di episodi è riuscito nel suo intento principale. Quello di mostrare al mondo la famiglia D’Amelio senza alcun filtro. Un’ottima premessa per il proseguimento del reality con nuove puntate.

The D’Amelio Show, da oggi anche in Italia

Disney+ ha annunciato che la nuova docuserie The D’Amelio Show, con protagonista la prima famiglia di Tik Tok, debutterà come Star Original in esclusiva su anche in Italia il 13 ottobre con tutti gli 8 episodi disponibili in streaming.

Dall’anonimato e una vita apparentemente normale, al successo improvviso e alla ribalta di Hollywood. I D’Amelio si trovano di fronte a nuove sfide e opportunità che non avrebbero mai immaginato.

Il trailer della prima stagione del reality