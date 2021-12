Big Time Rush: la band si è esibita al Jingle Ball (VIDEO)

La tanto attesa reunion dei Big Time Rush è finalmente realtà, anche dal vivo. I quattro ragazzi avevano già annunciato a luglio, via Instagram, che si sarebbero esibiti di nuovo insieme come una band.

Kendall, Logan, Carlos e James saranno infatti di nuovo un gruppo a tutti gli effetti, in occasione di due straordinari concerti.

Prima dei due attesi live, però, hanno già acceso il palco cantando dal vivo, per la prima volta dal 2014. Lunedì 13 dicembre i quattro ragazzi si sono esibiti al Q102 Jingle Ball 2021 show al Wells Fargo Center.

James, Logan, Kendall e Carlos hanno regalato al pubblico una straordinaria performance dopo il rilascio della nuova canzone Call it like I see it (qui trovi audio e testo della canzone).

L’esibizione è la prima dopo che sette anni fa i BTR hanno cantato come gruppo per l’ultima volta, prima di prendersi una lunga pausa.

A movimentare l’evento si sono susseguite anche altre star: Dixie D’Amelio, Tate Mc Rae e Monsta X.

“I Big Time Rush sono tornati. Un primo spettacolo infernale per dare il via a questa reunion. Grazie Philly e iheartradio per averci mostrato così tanto amore. Abbiamo appena iniziato…” hanno scritto i BTR sui social media, condividendo le foto dello spettacolo.

Di recente, la formazione si è espressa sulla reunion rivelando che è rimasta in cantiere per molto tempo e ha aspettato il momento giusto per concretizzarla, precisando inoltre che i gusti musicali dei quattro elementi si sono nel frattempo evoluti.

Ecco il video dell’esibizione completa dei Big Time Rush