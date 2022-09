Noah Beck e Dixie D’Amelio si sono lasciati in segreto all’inizio del 2022?

I primi due episodi della seconda stagione di The D’Amelio Show su Disney + sono ora disponibili e abbiamo scoperto che Dixie D’Amelio e Noah Beck si sono lasciati all’inizio di quest’anno!

Nelle prime due puntate, i due ragazzi hanno parlato della loro relazione e di come sia stato difficile concentrare il tempo insieme mentre erano impegnati con le loro carriere individuali.

A quanto pare non si è trattato di una difficoltà di poco conto, visto che ha comportato un periodo di pausa per la loro storia d’amore.

Le parole di Dixie D’Amelio

Proprio alla fine del secondo episodio, Dixie si è seduta con i suoi genitori, Marc e Heidi, per rivelare loro che si erano lasciati.

“Noah, non so cosa sta succedendo“, ha detto la ragazza. “Mi sento molto stressata per l’intera situazione. Non ci stiamo davvero parlando in questo momento. Siamo giunti alla conclusione che non dovremmo parlare per un po’, ma siamo a pezzi“.

Anche se la sorella maggiore di Charli D’Amelio ha ammesso che si sarebbe presa una pausa dal suo fidanzato, abbiamo ancora il resto della stagione da portare a termine e potrebbero finire per riavvicinarsi in un altro episodio.

Il trailer per la puntata successiva in effetti li ha mostrati insieme e ha suggerito queste parole “Lo stato della nostra relazione è…” come per lasciare intendere una ricongiungimento.

Dixie e Noah, proprio nel corso di quest’anno, hanno dichiarato apertamente di voler mantenere la loro relazione privata e soprattutto offline.

E questo spiegherebbe perché non hanno voluto rendere ufficiale la loro temporanea rottura che dovrebbe risalire agli inizi di questo 2022, visto che le riprese dei nuovi episodi del reality risalgono a diversi mesi fa.

Solo un paio di settimane fa, poi, erano entrambi presenti allo stesso evento della settimana della moda di New York. Il che suggerisce che il momento di crisi sia stato superato.

Cosa ne pensate della storia di Dixie D’Amelio e Noah Beck?