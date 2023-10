Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente in anteprima al Lucca C&G 2023

Fan di Hunger Games quest’anno non potete perdervi il Lucca Comics & Games. Il 5 novembre alle ore 20 la fiera più importante d’Europa ospiterà l’anteprima italiana di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente, in uscita nelle sale italiane il 15 novembre.

Ecco tutto quello che dovete sapere sull’anteprima italiana Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente

Fan della saga che dal 2012 continua a conquistare i cuori dei lettori e non solo ecco l’appuntamento da non perdere: l’anteprima nazionale di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente è fissata per domenica 5 novembre alle ore 20:00 presso il cinema Astra. La proiezione si terrà in lingua originale con i sottotitoli italiani. Hunger Games il nuovo film arriverà poi nelle sale italiane dal 15 novembre grazie a Notorious Pictures, che in Italia ha anticipato la data d’uscita dal 22 novembre al 15 novembre.

Questa super esclusiva non è però l’unico appuntamento per i fan di Hunger Games. Il 4 novembre alle ore 17:00 in Piazza San Michele il Lucca C&G ospiterà un raduno e flash mob dei cosplay della saga distopica di Suzanne Collins.

La trama ufficiale del film

Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l’ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un’orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l’avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l’intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l’astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l’usignolo e chi il serpente.

Potrebbe interessarti anche: