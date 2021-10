Gossip Girl: Il reboot debutta il 27 ottobre in Italia su SKY e NOW

Il prossimo 27 ottobre debutterà (finalmente) su SKY e NOW il sequel reboot della serie teen drama Gossip Girl. Gli episodi sono già andati in onda su HBO Max ma il pubblico italiano potrà godersi la serie senza interruzioni. Non dimentichiamo che il reboot già stato rinnovato per la seconda stagione (i dettagli qui).

Il nuovo cast di Gossip Girl comprende Jordan Alexander, Whitney Peak, Tavi Gevinson, Eli Brown, Thomas Doherty, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno e Savannah Smith. Ad accompagnare il ritorno sui banchi di scuola, c’è sempre la voce maliziosa di Kristen Bell. Non più attraverso un blog (ormai vecchio) ma tramite un profilo social. Il sito è in silenzio da 12 anni, ma una nuova regina del gossip è arrivata per creare scalpore.

SINOSSI. Torniamo nell’esclusiva Constance Billard St. Jude’s School. Mentre la giovane influencer Julien Calloway e la sua sorellastra Zoya finalmente possono passare del tempo assieme senza preoccuparsi del giudizio dei loro rispettivi padri, “Gossip Girl” torna a colpire. Solo che questa volta non si tratta di Dan Humphrey o di qualcuno con una storia simile alla sua. Infatti, dietro troviamo un gruppo di professori decisamente stufi dei loro facoltosi e viziatissimi studenti, ai quali è arrivato il momento di farla pagare. Come? Attraverso scottanti rivelazioni e pubbliche umiliazioni nella piazza virtuale dei social network. A farne le spese in prima battura sarà proprio il rapporto tra Julien e Zoya, che si ritroveranno da complici a rivali.

Vi ricordiamo, se voleste fare una mega maratona, che sulle piattaforma streaming di Sky sono disponibili tutte le sei stagioni della serie originale. Non potete più trovarla invece, già da qualche tempo, su Netflix Italia.

Ecco il trailer italiano del reboot di Gossip Girl:

Quando il passato bussa alla tua porta… accoglilo a braccia aperte. ​#GossipGirl dal 27 ottobre su Sky Serie pic.twitter.com/SSqAa9T8hF — Sky (@SkyItalia) October 25, 2021