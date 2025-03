Oscar 2025: Anora vince come Miglior Film, tutti i vincitori

Si è appena conclusa la notte degli Oscar 2025 che ha visto trionfare a sorpresa Anora come Miglior Film. Il film si porta così a casa cinque premi insieme a quelli per la Miglior Regia, Miglior Attrice Protagonista, Miglior Montaggio e Miglior Sceneggiatura Originale. Tra gli altri film protagonisti della serata The Brutalist, mentre grande assente The Substance che torna a casa con un premio per il trucco sebbene Demi Moore fosse tra le favorite. Emilia Perez fa guadagnare, tra gli altri, il premio come Miglior Attrice non Protagonista a Zoe Saldana anche se, a seguito delle polemiche è finito dall’essere tra i meno favoriti della serata.

Tutti i vincitori degli Oscar 2025

Miglior film

Anora

Miglior Regia

Sean Baker, Anora

Miglior attore protagonista

Adrien Brody, The Brutalist

Miglior attrice protagonista

Mikey Madison, Anora

Miglior attrice non protagonista

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Miglior attore non protagonista

Kieran Culkin, A Real Pain

Miglior sceneggiatura originale

Anora

Miglior sceneggiatura non originale

Conclave

Miglior film internazionale

Io sono ancora qui

Miglior film d’animazione

Flow

Miglior corto d’animazione

In the Shadow of the Cypress

Miglior documentario

No Other Land

Miglior corto documentario

The Only Girl in the Orchestra

Miglior cortometraggio

I’m Not a Robot

Miglior montaggio

Anora

Miglior fotografia

The Brutalist

Miglior colonna sonora

The Brutalist

Miglior canzone

El Mal

Miglior scenografia

Wicked

Miglior sonoro

Dune: Parte 2

Migliori effetti visivi

Dune: Parte 2

Migliori costumi

Wicked

Miglior trucco e acconciature

The Substance