Eurovision 2025: video e testo di Bird of Pray di Ziferblat (Ucraina)

Bird of Pray è il titolo della canzone con cui il progetto musicale Ziferblat rappresenta l’Ucraina all‘Eurovision Song Contest 2025 che si tiene a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio 2025.

Testo di Bird of Pray

Зайде-зайдеш і до мене

Моя пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько серце кохане

Не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

And I call you

Fly, bird

I’m begging you, begging you

Please just live, share

My heart with someone

Who cares of me

And my little bird of pray

Вертай-вертайся додому

Рідна стежка

Спів перелітних пташок народить весну

(I call you)

Fly, bird

I’m begging you, begging you

Just care of me and my little bird

Fly like a bird

Where do you go? I’m begging you

Please just live, share

My heart with someone who

Flies, bird

I’m begging you, begging you

Please just live, share

My heart with someone

Who cares of me

And my little bird of pray

Traduzione

Vieni a trovarmi anche tu

Il mio uccello

Una canzone vola pesante sulle sue ali

Dolce cuore, caro cuore

Non preoccuparti.

Il destino ha affidato il mondo all’ultimo di noi

Cerco la luce, sposterò le montagne

E ti chiamo

Vola, uccello

Ti prego, ti prego

Per favore, vivi e condividi

Il mio cuore con qualcuno

A chi importa di me?

E il mio piccolo uccellino della preghiera

Torna, torna a casa.

Percorso nativo

Il canto degli uccelli migratori darà vita alla primavera

(Ti chiamo)

Vola, uccello

Ti prego, ti prego

Prenditi cura di me e del mio uccellino

Vola come un uccello

Dove stai andando? Ti prego.

Per favore, vivi e condividi

Il mio cuore con qualcuno che

Mosche, uccelli

Ti prego, ti prego

Per favore, vivi e condividi

Il mio cuore con qualcuno

A chi importa di me?

E il mio piccolo uccellino della preghiera



Chi sono gli Ziberflait

Il gruppo musicale ucraino, fondato nel 2015 a Kiev, è composto dal cantante Danylo Leščyns’kyj,dal chitarrista Valentyn Leščyns’kyj e dal batterista Fedir Chodakov. Il loro singolo di debutto è intitolato Vnoči, con cui si sono esibiti durante la finale della decima edizione di X-Faktor.

Nel 2024 sono riusciti a rientrare tra i finalisti di Vidbir, ovvero il processo di selezione decretante il rappresentante ucraino all’Eurovision, dove hanno presentato il brano Place I Call Home, piazzandosi secondi dietro al duo composto da Al’ona Al’ona e Jerry Heil. Ci hanno riprovato l’edizione successiva, dove hanno proposto il brano Bird of Pray e questa volta il progetto musicale ha conquistato la vittoria diventando di diritto il rappresentante dell’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2025.