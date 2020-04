Il venerdì ormai è attesissimo, oltre al Musica Friday, per l’arrivo delle nuove puntate delle serie originali di Disney+ ed in particolare della nostra preferita: High School Musical: The Musical: La Serie. Oggi è stato pubblicato il terzo episodio intitolato 1x03 -- Sospetti e conferme.

Episodio 1x03 di High School Musical: The Musical: La Serie:

Nel secondo episodio avevamo visto EJ (Matt Cornett), rubare il cellulare di Nini (Olivia Rodrigo), geloso del suo passato con Ricky (Joshua Bassett) e proprio questa è una delle due plotline principali della puntata di questa settimana. Nonostante le proteste di Ashlyn (Julia Lester), cugina di E.J. e aspirante cantautrice, il ragazzo sbircia nel cellulare della sua fidanzata e trova un messaggio vocale in cui Ricky dice alla sua ex di aver sentito che tra di loro c’è ancora intesa. EJ preso dalla rabbia, impulsivamente, lo cancella e durante le prove, fa capire al rivale che ha ascoltato quel messaggio.

Guarda tutte le foto dell’episodio:

Nel frattempo Nini è convinta che sia Gina (Sofia Wylie) la responsabile della sparizione del suo cellulare; prima si comporta in modo immaturo e le ruba a sua volta alcune cose. Poi, però, confessa e si confronta con lei, ma la ragazza nega di averlo. EJ cerca di fare a patti con il suo comportamento sbagliato ed, ispirato da Ashlyn, scrive la sue cringe A billion sorrys per Nini, senza però trovare davvero il coraggio di confessare.

Ecco Matt Cornett mentre canta nel terzo episodio di High School Musical:

Matt Cornett - A Billion Sorrys (HSMTMTS | Disney+)

Watch this video on YouTube

Quando però Ricky si sfoga con Nini accusandola di aver violato il legame di confidenza che c’è tra di loro avendo fatto ascoltare il messaggio vocale ad EJ, la ragazza capisce che forse il ladro di cellulare le è più vicino di quanto pensasse.

Il prof. Mazzara, invece, non si fida di Miss Jen e vuole indagare sul suo passato ed in particolare nella sua presenta partecipazione come ballerina ad High School Musical. Il professore, sperando così di poter favorire così la propria classe di robitca, accusa la collega di aver falsificato il curriculum.