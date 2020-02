Harry Styles affoga nel video ufficiale di Falling (testo e traduzione)

Harry Styles ha pubblicato su Youtube, una manciata di minuti fa, il suggestivo video ufficiale di Falling, il terzo singolo estratto da Fine Line.

Nella clip che accompagna il pezzo, annunciata da un teaser pochi giorni fa, Harry Styles si ritrova solo in una stanza che a poco a poco si riempie di acqua che esce dal suo pianoforte. L’artista, ad un certo punto, si ritrova all’interno di un’ideale piscina all’interno della quale si lascia affogare.

Le immagini del video ufficiale ci hanno fatto emozionare davvero un sacco! Qui sotto potete recuprare il bellissimo video di Harry Styles!

Harry Styles - Falling (Official Video)

Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, l’elemento dell’acqua è stato utilizzato anche nella performance ai Brits 2020. Sul palco della 02 Arena, Harry aveva presentato il pezzo che, con ogni probabilità, sentiremo anche nel suo prossimo tour.

L’artista, vi ricordiamo, tornerà a farci visita dal vivo con due appuntamenti live. Harry sarà infatti in concerto il prossimo 15 e 16 maggio al Pala Alpitour di Torino e all’Unipol Aren di Bologna. C’è ancora una limitata disponibilità di biglietti, cliccate qui per maggiori informazioni a riguardo!

Queste due saranno le prime occasioni in cui i fan italiani potranno ascoltare dal vivo i pezzi contenuti in Fine Line, il secondo disco solista di Harry Styles. All’interno dell’album, oltre a Falling, troviamo anche Adore You e Lights. In teoriam inoltre, anche Watermelon Sugar avrebbe dovuto essere un singolo, ma Harry avrà cambiato idea. Qualche settimana fa sui social era apparsa un foto di Harry su quello che sembrava esser il set del video ufficiale di Watermelon, a questo punto (immaginiamo) accantonato.

Qui sotto trovate la copertina e la tracklist di Fine Line!