BTS: Map of the soul: 7 debutta nella top 3 della classifica FIMI!

Congratulazioni ai BTS! La k-pop band coreana si è guadagnata questa settimana un altro importante traguardo! FIMI, la Federazione dell’Industria Musicale Italiana, ha infatti svelato quest’oggi che Map of the soul: 7 ha debuttato in top 3! Nel frattempo, inoltre, l’album promette di “spaccare” anche nelle classifiche internazionali. 7 dovrebbe infatti debuttare alla n° 1 della Billboard Chart, battendo così Changes di Justin Bieber!

La classifica degli album più venduti in Italia di questa settimana, insomma, vede Map of the soul: 7 dei BTS in terza posizione, dietro al Fantadisco dei Me contro te e a DNA, il nuovo disco di Ghali! Cliccando qui, a proposito, trovate la classifica completa!

Ecco la copertina di Map of the soul: 7 dei BTS!

L’album di Ghali, principale competitor dei BTS, debutta così al primo posto degli album. Ma non solo! Questa settimana il podio dei singoli più ascoltati è per le prime due posizioni di Ghali. Good Times, il secondo singolo dell’album va direttamente al primo posto, mentre al al secondo posto c’è Boogieman, già disco d’oro e nuovamente sul podio dei singoli nella classifica FIMI/GFK. Il brano feat Salmo in un mese ha collezionato oltre 5 milioni di visualizzazioni su Youtube e oltre 14milioni di streaming su Spotify.

Inizia all’insegna dei record il 2020 di Ghali: tutti i singoli contenuti nell’album DNA sono in Top 100, ben 13 tracce sono tra i primi 50 singoli, 5 i brani in Top 20 e tre brani, Good Times, Boogieman e Marymango sono in Top 10.

E per quanto riguarda i BTS? Al di là del successo del disco, non possiamo dire lo stesso dei singoli. ON, la canzone remixata per l’occasione anche da Sia, è il pezzo di Map of the soul: 7 che si è posizionato più in alto, raggiungendo la numero 75°;