Amici 19: Francesca Sarasso racconta la sua storia

Nella scuola di Amici 19 è entrata da poco una nuova cantante. Si tratta della cantautrice piemontese Francesca Sarasso, che oggi racconta qualcosa di sé a Rudy Zerbi.

La cantante è in sala prove per esercitarsi su un suo brano dove incontra, nella puntata di oggi, il professore di storia della musica. In questa occasione, scopriamo qualcosa in più su di lei. L’insegnante è incuriosito dalla sua pettinatura così particolare e lei confessa che la realizza mettendoci sopra molta lacca, ammette che all’esterno può sembrare un po’ stravagante ma a lei va bene così.

Poi, però, il tono si fa più serio e racconta che è nella scuola di Amici per trovare finalmente l’occasione per essere ascoltata. Dice di aver ricevuto molti no in passato ma, a maggior ragione, ha tanta voglia di applicarsi in tutte le materie, compresa quella di Zerbi.

La cantante ha vinto sabato scorso la sfida contro Michelangelo Vizzini, andata in onda su Canale 5. La “sostituzione” ha suscitato subito parecchi malcontenti perché Michelangelo è stato uno dei primi allievi di questa edizione ad essere ammesso nella scuola. In particolar modo, quella dei suoi compagni di classe che con lui hanno condiviso questo percorso fino ad ora. Francesca si è però fatta subito apprezzare dai professori grazie alla sua grinta, alla sua voce a al suo inedito intitolato Mina e i Rolling Stones.

Nata a Vercelli nel 1995, Francesca Sarasso ha 24 anni e attualmente è iscritta alla Facoltà di Economia a Novara. Prima di arrivare ad Amici ha ottenuto un grande riconoscimento, conquistando il Premio della critica e quello per la miglior musica al Festival Musicultura di Macerata. Per realizzare il suo primo album, ha collaborato con il compositore Giulio Nenna.