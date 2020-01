Amici 19: le anticipazioni della puntata del 18 gennaio

Ecco le anticipazioni della nuova puntata di Amici 19 che andrà in onda domani, 18 gennaio, alle 14:10 su Canale 5.

Durante la puntata andata in onda oggi sulla prima rete Mediaset, Anna Pettinelli ha comunicato i provvedimenti disciplinari che sono stati stabiliti in merito alla questione delle intemperanze dei ragazzi. Francesco e Gaia sono sembrati i più provati e soprattutto pentiti per aver mancato di rispetto alla produzione.

Javier, invece, ha perso completamente il controllo parlando del programma di Amici con parole durissime. Domani non mancherà dunque la reazione dei professori dopo che avranno ascoltato le sue pesanti affermazioni mentre era in camerino e sembrava essere davvero intenzionato a lasciare la scuola.

I professionisti diranno che non sono arrabbiati con lui per le esternazioni fatte e sono disposti a continuare ad aiutarlo. Ammesso che rimarrà nella scuola. La commissione ballo si prenderà del tempo per decidere se mandarlo via o farlo rimanere. Dopo una lunga discussione decideranno che può rimanere.

Domani non ci sarà la sfida a squadre ma solo il torneo tra i migliori. A giudicare saranno in una prima fase i professori e poi, come la scorsa settimana, dei giornalisti esperti di musica. Scopriremo dunque chi saranno i migliori confermati e quelli che verranno sostituiti.

Scopriremo anche se verrà davvero messa in atto la punizione per gli altri allievi di Amici come ad esempio per Valentin. Per lui è stato deciso che non dovrà presentarsi in puntata e che dovrà rinunciare per un po’ alle sue lezioni di latino.