Gigi Hadid non è davvero incinta di Zayn? Fedez difende la modella

È bastato un semplice selfie su Instagram Stories per scatenare nei follower della splendida modella Gigi Hadid una ridicola teoria del complotto. Nella giornata di ieri, infatti, in molti hanno iniziato ad accusare Gigi di aver finto di essere incinta del suo adorato Zayn. Il motivo? Nella foto che trovate qui sotto, a quanto pare, il suo pancione non si vedrebbe.

Ecco la foto che ha fatto insospettire i follower di Gigi Hadid!

In breve tempo il nome di Gigi è entrato nei Trending Topic italiani. Da un lato c’era chi la accusava di essersi inventata una gravidanza inesistente, dall’altro chi la difendeva.

Quanto accaduto appare ancora più assurdo alla luce di quanto già vi avevamo raccontato in tempi non sospetti. Pochi giorni fa la modella ci aveva mostrato “le prove” del suo stato interessante con una Instagram Live nella quale sfoggiava fiera il suo pancione. Si era trattata in effetti della prima vera occasione nel corso della quale la modella aveva confermato di essere incinta di Zayn. L’artista degli One Direction non ha dal canto suo mai parlato del bebè in arrivo, mantenendo il riserbo su un tema che in ogni caso è giusto che rimanga nell’ambito della privacy personale.

Fedez difende Gigi su Twitter

Fedez, ve l’abbiamo raccontato in tante occasioni, è fan numero uno di Gigi, che fra l’altro conoscente della moglie Chiara Ferragni. Ecco perché il rapper si è sentito in dovere di prendere le difese della modella con un tweet.

Mollate Gigi — Fedez (@Fedez) August 19, 2020

Gigi Hadid, ovviamente, è incinta per davvero (come se fosse necessario ribadirlo, assurdo!). La modella e Zayn accoglieranno il loro primo figlio a breve. E noi non vediamo l’ora di conoscere l’adorabile nascituro!