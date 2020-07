Gigi Hadid mostra il pancione per la prima volta su Instagram (VIDEO!)

Che emozione! Ieri sera Gigi Hadid, la splendida modella statunitense compagna di Zayn Malik degli One Direction, ci ha mostrato per la prima volta il pancione!

Gigi Hadid si è collegata in diretta su Instagram di fronte ad una platea potenziale di oltre 55 milioni di follower e, sorridente e commossa, ci ha mostrato il grembo. Immagini davvero toccanti, anche in considerazione del fatto che Gigi aveva parlato della sua gravidanza soltanto una volta, nel corso di un’intervista con Jimmy Fallon.

Ad avere l’onore di questa incredibile (e adorabile) esclusiva è stato V Magazine, che lo scorso 15 luglio ha avuto l’occasione di scambiare due chiacchiere in live con la modella.

Ecco il video con cui Gigi Hadid ci ha mostrato per la prima volta il pancione!

Pregnant Gigi Hadid shows off her baby bump #Zayn Malik and Gigi #good gene #beautiful baby girl pic.twitter.com/xqezjfjDwM — Joy Musa (@Joywesey) July 16, 2020

Gigi Hadid, vi ricordiamo, è ad oggi al sesto mese di gravidanza. L’annuncio “social” vero e proprio non è mai arrivato. Zayn e Gigi si sono infatti evitati i classici post Instagram con l’annuncio dell’arrivo del pargolo. In ogni caso, qualche settimana fa, la modella aveva organizzato nella sua magione uno speciale party per l’annuncio della gravidanza. Si dice, proprio alla luce dei colori dei palloncini, che il nascituro sia una femminuccia. Nessuna conferma di sorta, in ogni caso, è arrivata da parte dei due.

Zayn, vi ricordiamo, sarà il terzo membro degli One Direction a diventare genitore. Prima di lui Liam Payne e Louis Tomlinson, genitori degli adorabili Bear e Freddie Reign. Non vediamo l’ora che arrivi il piccolo, con due genitori così non potrà che essere il bimbo più bello del mondo!