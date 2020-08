Come di certo saprete e come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, il prossimo uscirà in Italia Midnight Sun! Stiamo parlando del nuovo libro della saga di Twilight che racconta la storia dal punto di vista del fascinoso Edward Cullen. Ma le sorprese non sono certo finite qui perché l’autrice Stephenie Meyer ci ha rivelato nelle scorse ore una nuova bella notizia!

La saga di Twilight continua: in arrivo due nuovi libri!

L’autrice ha annunciato infatti che è già al lavoro su non uno ma ben due nuovi volumi di Twilight.

La notizia è riportata in esclusiva in questo articolo di ABC News. La celebre rivista, infatti, ha riportato delle recenti dichiarazioni dell’autrice. In occasione di uno speciale evento online organizzato dalla catena Books-A-Million, la Meyer ha dichiarato:

Ci sono altri due libri che penso di volere ancora scrivere su questo mondo. Li ho già abbozzati in testa e ho già scritto un capitolo del primo. So dunque per certo che sono una realtà. In ogni caso non sono ancora pronta per ora. Voglio creare qualcosa di completamente diverso.

Le vicende di Bella Swan ed Edward Cullen di Twilight, insomma, sono destinate a proseguire e non si sono certo fermate con Breaking Dawn.

Nel frattempo, Midnight Sun ha già registrato un incredibile successo di vendita. Il libro, uscito il 4 agosto negli Stati Uniti, è infatti stato in grado di superare in pochi giorni il milione di copie. Un traguardo importante che dimostra l’incredibile affetto che dopo tanti anni i fan hanno ancora nei confronti della saga Twilight!