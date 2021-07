Bella Hadid: la prima foto con in braccio la nipote Khai

Gigi Hadid ha postato una serie di foto estive sul suo Instagram, la scorsa notte. E nella galleria c’erano due nuovi scatti della figlia di 10 mesi, Khai.

È stata la prima volta che Gigi ha condiviso una foto di sua sorella Bella Hadid con la piccola, dando al pubblico uno sguardo sulla loro relazione zia-nipote. Il volto della bambina è rimasto nascosto, ovviamente, per tutelare la privacy della bambina.

Gigi via instagram 🥰😩😭 pic.twitter.com/o7KC2FEOhm — Bella Hadid News 🇵🇸 (@bhadidnews) July 26, 2021



In precedenza Gigi e Bella sono state fotografate dai paparazzi, due volte, mentre portavano Khai a fare una passeggiata a New York nel suo passeggino. Per fortuna, in quelle due occasioni, sono riuscite a evitare che la bimba venisse ripresa in volto.

In una recente intervista di Bella Hadid per Vogue, la supermodella ha spiegato perché Gigi non ha intenzione di condividere il viso di sua figlia sui social media. “Penso che lei voglia apparire autentica online. Ma fino a quando suo figlia non vuole essere sotto i riflettori e non può prendere la decisione da sola, non vuole metterla in quella posizione“, ha dichiarato.

In effetti Gigi ha condiviso una lettera per la stampa in una sua Instagram Story. In quell’occasione ha chiesto ai giornalisti di rispettare la sua decisione di mantenere il volto di Khai nascosto nelle fotografie. Ecco una parte del suo messaggio.

“Man mano che la nostra bambina cresce, dobbiamo renderci conto che non possiamo proteggerla da tutto come volevamo e potevamo fare quando era più piccola. Ai paparazzi, alla stampa e agli amati account dei fan, sapete che non abbiamo mai condiviso intenzionalmente il volto di nostra figlia sui social media. Il nostro desiderio è che possa scegliere come condividere se stessa con il mondo una volta raggiunta la maggiore età. E che possa vivere un’infanzia il più normale possibile. Senza preoccuparsi di un’immagine pubblica che non ha scelto”.

Cosa ne pensate della foto di Bella Hadid con Khai?