Gigi Hadid incinta: ecco la reazione di Fedez e Chiara Ferragni!

La bella notizia la redazione di Ginger Generation ve l’ha raccontata qui. Gigi Hadid è incinta del suo primo figlio, avuto dalla relazione con Zayn Malik, ex cantante degli One Direction.

La buona novella è arrivata nella serata del 28 marzo, quando TMZ ha riportato l’indiscrezione in anteprima. A quanto pare, infatti, una fonte vicina alla coppia avrebbe rivelato che Gigi sarebbe in dolce attesa da 20 settimane.

Ad oggi la coppia, fra le più amate nel mondo dello spettacolo, non conosce il sesso del nascituro. Sappiamo soltanto che, ovviamente, entrambi sono al settimo cielo e che in questo periodo così difficile sono al sicuro e in quarantena insieme, in Pennsylvania, presso la magione della famiglia di Gigi.

Gigi Hsdid e Zayn, come saprete, non ci hanno dimostrato di essere la più solida delle coppie. Nonostante si frequentino da ormai circa 4 anni, sono state diverse le occasioni in cui i due si sono lasciati e poi ripresi.

L’ultimo ritorno di fiamma è avvenuto lo scorso dicembre e gennaio, quando la coppia è stata vista insieme a New York in atteggiamenti molto teneri.

Gigi Hadid è incinta: ecco la reazione dei Ferragnez Fedez e Chiara Ferragni

Fedez, lo saprete di certo, è un grandissimo fan di Gigi Hadid, per quale ha sempre dimostrato di avere, se così vogliamo dire, una crush. La modella e Chiara Ferragni, che è fra le più celebri fashion influencer al mondo, si conoscono e si incontrano molto spesso in giro per eventi super esclusivi. In tante occasioni, Fedez si è “bullato” di aver salutato o di aver parlato con Gigi, scherzando con la moglie su quanto fosse bella e affascinante.

Nel loro più recente video pubblicato sui social, dunque, i Ferragnez hanno deciso di congratularsi a modo loro con Gigi. Fedez e Chiara hanno scherzato sul fatto che, a questo punto, il timing sarebbe perfetto per una sorta di matrimonio combinato fra il loro adorabile Leone e la figlia di Zayn e Gigi. Sempre ovviamente che si tratti di una femmina!

Ecco il video della reazione dei Ferragnez alla gravidanza di Gigi Hadid!